¡Mucho cuidado! Es normal que no abras WhatsApp por unos cuantos días, pues no ocurriría nada y en cualquier momento puedes volver a utilizar la referida plataforma de mensajería instantánea, sin embargo, la situación cambia cuando tu cuenta se mantiene inactiva durante cuatro meses.

La mayoría conoce las principales razones por las que WhatsApp podría eliminar tu cuenta de forma permanente, incluso aceptaste sus términos y condiciones al momento de registrarte por primera vez.

Por ejemplo: te bloquearían en caso descargues y utilices aplicaciones “no oficiales”, como: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.; también si compartes películas de estreno pirateadas; en caso vendas prendas no originales por WhatsApp Business, y otros motivos que figuran en sus políticas.

Conoce lo que pasaría si no entras a WhatsApp en cuatro meses

Aunque no lo creas, muchos no conocen un término que está relacionado con el tiempo de inactividad .

. Cuando no entras a WhatsApp en cuatro meses (ciento veinte días para ser específicos), Meta podría eliminar tu cuenta y toda la información de las conversaciones personales y grupales.

en cuatro meses (ciento veinte días para ser específicos), Meta podría eliminar tu cuenta y toda la información de las conversaciones personales y grupales. Significa que perderías tus mensajes y archivos multimedia.

Esta decisión se pensó para reforzar la seguridad y privacidad de tu información personal.

y de tu información personal. Algunas empresas de telefonía acostumbran a reciclar números, si después de cuatro meses a alguien le toca el mismo que antes utilizabas, ese usuario ya no tendrá acceso al contenido de tus chats.

Se borra absolutamente todo.

La solución cuando no recibes el código de verificación de WhatsApp por estar en otro país

Solo tienes que activar el roaming o itinerancia de datos , ¿Qué es esto? consiste en la herramienta para utilizar la cobertura de una red distinta a la principal.

o , ¿Qué es esto? consiste en la herramienta para utilizar la cobertura de una red distinta a la principal. De esta manera no solo tendrás datos móviles (internet), sino que también podrás realizar o recibir llamadas y mensajes de texto SMS.

Recuerda que el servicio “roaming” de tu operador telefónico traería cargos adicionales en tu recibo.

Para activarlo primero ingresa a los “Ajustes” de tu smartphone > luego, presiona sobre el apartado que dice “Conexiones”.

El siguiente paso es oprimir la opción denominada “Redes móviles”.

Finalmente, activa el interruptor “Roaming de datos”.

Listo, solo queda volver a solicitar el código de verificación de WhatsApp.