WhatsApp: ¿qué significa DDD? Te explicamos qué quiere decir esta popular abreviatura

WhatsApp ha hecho que los usuarios asuman nuevas palabras para redactar lo más rápido posible. Hay quienes no se quedan en el español y adoptan abreviaturas de otros países. Quizá ya sepas que LOL significa Laughinh Out Loud, algo así como partirse de risa, o cosas algo más rebuscadas como Tbh (To be honest, para ser sincero) o OFC (Of Course).

En la última semana, hay una abreviatura que se ha hecho tendencia según Google Trends en América Latina. Se trata de DDD en WhatsApp. ¿Ya sabes qué significa? Muchos especulan que está algo relacionado con las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp, pero resulta que es algo más sencillo.

WHATSAPP | ¿Qué significa DDD?

Bien es cierto que preguntar qué significa una abreviatura como DDD hace que uno sienta vergüenza por no estar “a la moda”. Pero descuida, si ya has leído DDD en algunos mensajes por WhatsApp o en otras redes sociales, no debes preocuparte, porque significa “Direct Distance Dial” (Marcación directa a distancia).

Según el portal Educalingo, la marcación directa a distancia o la marcación directa es un término de telecomunicaciones para una función de servicio proporcionada por la red en la que un originador de llamada puede, sin asistencia del operador, llamar a ningún otro usuario fuera del área de llamada local. “DDD requiere más dígitos en el número marcado que los necesarios para llamar dentro del área local o código de área”, precisan.

DDD también tiene otros significados según con quién hables. Puedes usar DDD para que alguien no beba ni maneje (Don’t Drink and Drive) o advertir sobre el comercio de drogas (Don’t Do Drugs). También hay quienes usan el término “DDDD”, el cual se usa para hacer referencia a que, lo antes mencionado en el meme o la publicación, era un chiste o sarcasmo.

Aquí puedes revisar la lista completa de los significados en inglés de DDD.

