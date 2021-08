WhatsApp es una de las aplicaciones que se ha convertido la favorita de muchas personas por encima de Telegram o Messenger. Con solo tener su número de celular, puedes enviar todo tipo de documentos en Word o PDF, así como fotos, videos, GIF, stickers animados y hasta divertidos memes.

Pero no solo ello, WhatsApp está preparando los mensajes que desaparecen en 24 horas si no son vistos por tus contactos. En la actualidad esta función solo se puede activar para aquellos textos que han sido recibidos, pero que no han sido abiertos en una semana.

No es lo único. La app está llena de cosas curiosas que algunos usuarios han decidido investigar por su cuenta. Esta vez te traemos algo que te llamará la atención y querrás conocerlo de primera mano.

Se trata del emoji de la mano levantada. ¿Sabes realmente qué cosa significa en WhatsApp ? Conoce todos los detalles de este curioso emoticón que también hay en versiones masculina, femenina y no binario.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DE LA PERSONA LEVANTANDO LA MANO EN WHATSAPP

Si alguna vez alguien te mandó el emoji de la persona de la mano levantada, pues aquí resolvemos las grandes dudas sobre qué cosa significa en WhatsApp y cuándo debes usarlo.

Para ello es necesario recurrir a una de las webs más conocidas que se encargan de compilar todos los emojis del mundo: se trata de Emojipedia .

Según esta página indica que el emoji de la persona con la mano levantada significa que está saludando a alguien que se ve de lejos. También puede expresar que desea preguntar algo.

Person Raising Hand fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre “Happy Person Raising One Hand” y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.