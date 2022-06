WhatsApp cuenta con múltiples herramientas y notificaciones para mejorar la experiencia de uso. Lo normal es que te llegue una notificación a modo de número al lado del chat que te indica que tienes mensajes sin leer.

Ya deberías estar acostumbrado a este tipo de alertas, ya que son utilizadas por múltiples aplicaciones de comunicación, como Messenger, iMessage, Facebook, entre otras.

Si solo te aparece un círculo verde en la parte derecha del chat, significa que solo hay un mensaje reciente no leído. Cuando aparecen números te indica la cantidad de mensajes que no has revisado.

Pero también te puede aparecer un “@” o símbolo de arroba. No debes alertarte, simplemente se trata de una notificación de que alguien en el chat o grupo te ha mencionado o desea invocarte de forma urgente a la conversación.

Para poder etiquetar a una persona, solo hace falta que escribas el símbolo “@” y seguidamente el nombre en cuestión. Es una herramienta sumamente útil cuando deseas hablar con un contacto en específico en un grupo con muchos integrantes.

WhatsApp: qué significa el “@” en las notificaciones de la aplicación. (Foto: Xataka)

