¿Te has preguntado qué significa el emoji del alienígena en WhatsApp? Aunque existe una gran variedad de emoticones en toda la app, lo cierto es que muchos no saben qué quiere decir este en particular.

Si bien pueden existir ciertas opiniones al respecto, no siempre es el verdadero significado. Además, es entendible que este emoji del alienígena sea interpretado y usado de manera distinta por cada persona

En ese sentido, para despejar las dudas de los usuarios, en DEPOR, te compartimos toda la información que recopilamos de Emojipedia sobre este emoticón del extraterrestre y en qué momentos puedes utilizarlo.

Qué significa el emoji del extraterrestre en WhatsApp

Para conocer el significado del emoticón del alienígena, tendremos que basarnos en lo explicado por Emojipedia, un sitio web especializado en mencionar a detalle lo que expresan estos emojis.

Este emoji es nombrado como extraterrestre en la web de Emojipedia. Asimismo se describe como una cara gris o verde en forma ovalada y con grandes ojos negros.

El color del alienígena puede variar, según el dispositivo y modelo que cada usuario tenga.

En el caso de Samsung, el emoji del extraterrestre tiene fosas nasales.

En cambio, en Facebook se representa con una nariz.

Uno de sus significados se relaciona con la vida extraterrestres o algo relacionado al espacio exterior.

Este emoji también puede expresar una sensación de diversión o de extrañeza, como si la situación u objeta es algo fuera de este mundo.

Alien o Extraterrestre, fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre de “Extraterrestrial Alien” y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

Qué significa el emoji de la cara con cierre en la boca en WhatsApp

Si alguna vez te has preguntado cuál es el significado del emoji de la cara con cierre en la boca, conocida también como Zipper-Mouth Face, presta atención a lo siguiente:

Para poder saber el significado real de un emoji, es necesario revisar la web Emojipedia .

. Esta página se encarga de explicar, al detalle, todos los emoticones existentes en WhatsApp.

El emoji de la cara con cierre en la boca también es conocido como Zipper-Mouth Face

Síguenos en nuestras redes sociales: