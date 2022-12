¿Te la mandaron demasiado por este mes? En total hay más de 700 emojis en WhatsApp , entre los que se encuentran las caritas amarillas, los animales, deportes, las profesiones, los corazones de colores y hasta banderas: pero hay uno que llama la atención, la estrella brillante.

¿Qué significa? Son varias las personas que la relacionan con la estrella que brilló en Belén o también con la Navidad; sin embargo, al parecer estaban confundidos y aquí te diremos qué es realmente.

Cabe precisar que la estrella brillante se agregó a WhatsApp desde el 2015 y se conoce en inglés como Glowing star. Aquí te explicamos más de ella.

Qué significa la estrella brillante en WhatsApp

Para poder conocer el significado real de la estrella brillante de WhastApp debemos recurrir a Emojipedia :

Según dicho portal, la estrella brillante también se conoce como “estrella rimbombante”.

Asimismo se usa para transmitir deseo o grandeza.

De igual forma tiene que ver con esperanza.

Este emoji se muestra en Snapchat junto a un contacto cuyas instantáneas se han reproducido en las últimas 24 horas.

En ocasiones también tiene que ver con un posible dolor de cabeza o mareado.

Así luce la estrella brillante en las diversas plataformas del mundo, a parte de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

