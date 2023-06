WhatsApp tiene una serie de emojis para poder usarlos con todos tus amigos y hasta con tus contactos del trabajo. Mediante ella puedes expresar que lo que has hecho está bien o mal, también sentimiento como la alegría, el amor, la amargura, etc. Sin embargo, algunos se resisten y utilizan las letras.

No es tan difícil como el “14323″, un número que usan los jóvenes para decirse “I love you so much”, sino que se trata del famoso “XD”, símbolo que todavía muchos no descubren qué es, sobre todo los más adultos que utilizan WhatsApp .

Es por esa razón que hoy te indicaremos realmente en qué casos puedes usar “XD” en tus conversaciones sin error a equivocarte. Sigue estos consejos.

Qué significa “XD” en WhatsApp