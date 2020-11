¿Eres de usar WhatsApp para todo tipo de comunicación? La mayoría de las personas cambió la forma tradicional de hablar, pues ya no lo hacen mediante llamadas sino a través de mensajes de texto, pero no es lo único: también intercambian fotos, video, GIF, stickers, documentos, etc.

Si bien WhatsApp se actualizó y trajo la posibilidad de que tus mensajes desaparezcan si no son leídos en 7 días, existen diversas funciones que muy pocas personas conocen, como la posibilidad de cambiar de número.

La herramienta se encuentra en los Ajustes y sirve para poder cambiar de número a fin de no perder todas tus conversaciones o estar creando otra aplicación con diferente usuario.

Sin embargo, si vas a usar dicha opción, cabe precisar que algo raro puede ocurrir en tus mensajes de WhatsApp. ¿Lo sabías? Mira esto:

Para poder cambiar de número de WhatsApp simplemente dirígete a Ajustes.

Luego en Cuenta.

Allí verás la opción de Cambiar número.

De esta forma podrás cambiar de número en WhatsApp. (Foto: MAG)

En ese mismo instante aparecerá un mensaje que dice que “Al cambiar tu número de teléfono, se migrarán los ajustes, los grupos y la información de tu cuenta”.

Cuando des en Siguiente, deberás colocar tu número antiguo con el nuevo.

Tras ello habrás completado los pasos, pero a tus amigos se le enviará un mensaje informándoles que has cambiado de número y que guarden el nuevo.

Los mejores trucos de WhatsApp

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que sorprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando " Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

