¿No ves su foto de perfil en WhatsApp? Razones por las que no estarías bloqueado

Hay cosas que siempre nos llamarán la atención en WhatsApp cuando creemos ser bloqueados por un contacto. ¿Cómo saber si es que ya no soy bienvenido o solo se trata de un problema de conexión? Una de las pistas más inmediatas es no ver la foto de un contacto, por lo que te contamos todo lo que podría suceder en ese caso.

Hay que tener en cuenta que no siempre están bloqueado al no visualizar la foto de un contacto. La primera razón puede pasar porque dicho contacto simplemente no tiene foto de perfil. Hay quienes simplemente no quieres mostrarse y listo, no hay tanto drama con eso en WhatsApp.

Otra situación sería que el contacto haya decidido ocultar su foto de perfil de WhatsApp. El aplicativo ofrece la opción de configurar su privacidad para que su foto solo sea vista por la lista de sus contactos y no por todos los usuarios de WhatsApp. Si no ves la foto, quizá ya no estás en dicha lista.

También existe la posibilidad de que hayan problemas de conexión a Internet. Es poco frecuente que algo así suceda, pero es una de las cosas que hace WhatsApp cuando los datos no son suficientes para actualizar la bandeja de chats.

Por último, el contacto en cuestión te bloqueó de WhatsApp. Una manera de confirmarlo es enviando un texto para saber si es que es recibido por el móvil del receptor (doble check gris). Si solo se queda en enviado (un check gris), ya considérate bloqueado de una vez.

¿Cómo eliminar cuenta de WhatsApp de forma definitiva?

Ingresa a la aplicación WhatsApp.

Presiona el botón de Menú en la parte superior.

Ingresa a ‘Ajustes’.

Una vez allí, se te abrirá otro menú con los detalles de tu perfil. Presiona allí la opción de ‘Cuenta.

En la parte inferior te saldrá la opción de ‘Eliminar cuenta’

Solo acepta la advertencia y tu cuenta quedará borrada. Recuerda que se borrará el historial de mensajes, todos los grupos que creaste y la copia de seguridad de Google Drive.

