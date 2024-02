Continúan lanzando actualizaciones de WhatsApp Plus 2024, un programa modificado de WhatsApp Messenger, esta no solo cuenta con decenas de novedosas herramientas que la app original todavía no ha desarrollado hasta la presente fecha, también es compatible con los usuarios que utilizan la referida plataforma perteneciente a Meta, significa que pueden chatear sin ningún tipo de problema. ¿Quieres saber por qué es una mala idea descargar el APK alterado? Desde Depor te explicaremos todas las razones de inmediato.

Cuando descargaste y te registraste en WhatsApp por primera vez, aceptaste voluntariamente sus términos y condiciones de uso, los cuales debes cumplir porque de lo contrario Meta tomaría drásticas sanciones. Esto no solo ocurre en la la app de color verde, sino también en Instagram, Facebook y Messenger, las demás compañeras de grupo.

Antes de comenzar, es importante aclarar que existen dos versiones de WhatsApp Plus, la desarrollada por AlexMods y YesiiMods, ¿En qué se diferencian? Prácticamente son lo mismo, solo que hay algunas funciones exclusivas que una tiene y la otra no. Ambas se actualizan de forma frecuente y presentaron su versión 2024.

Conoce las razones por las que WhatsApp no permite usar WhatsApp Plus 2024

Primero, Meta ha mencionado en más de una ocasión que son aplicaciones no oficiales y modificadas de su servicio.

Entre las políticas que aceptaste, hay un punto en donde indican que no se permite el uso de versiones alteradas.

¿Qué ocurre si te detectan usando un APK? Simple, te pueden suspender de forma temporal o permanente.

Bloquearán tu cuenta por horas, luego días y si continúas usando WhatsApp Plus perderás tu cuenta para siempre.

perderás tu cuenta para siempre. También perderías el contenido de tus conversaciones (mensajes y archivos multimedia).

No cuentan con el cifrado de extremo a extremo, así que el programa tendría libre acceso a la información de tus chats.

Se descargan de sitios externos poco confiables. Hay riesgo de que tu teléfono se infecte de virus malware o jocker.