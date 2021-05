La información que almacenamos en WhatsApp suele ser muy valiosa. Quizás has enviado cuentas de bancos o almacenas algunas contraseñas o quizás tengas un chat de trabajo que no deseas que se borren. Pues en este artículo ya te hemos explicado cómo archivar chats. Pero si lo que deseas es migrar de un móvil Android a iOS o viceversa, debes saber que todavía no es posible mantener los chats.

¿No sería genial que con solo iniciar sesión en otro aparato se carguen automáticamente nuestros chats para seguir las conversaciones como si nada? Pues según reporta el medio WaBetaInfo ya estaría en camino la actualización.

Normalmente, si cambiamos de móvil en el mismo sistema operativo no solemos tener problemas de configuración. Además tenemos la opción de crear una copia de seguridad en la tarjeta SD para que se guarden los chats.

No obstante, esta última opción no está disponible cuando cambias de sistema operativo. WaBetaInfo ha compartido una captura en donde se ve que ya se ha creado la interfaz para realizar esta tarea.

“Mover chat a Android”, se lee en la parte superior del menú. “Transfiere el historial de chats y media a tu nuevo celular Android. No podrás transferir el contenido luego si te saltas este paso”, añade la advertencia.

Todo parece indicar que podría utilizar la nube o algún sistema de almacenamiento para guardar todo el contenido de tu cuenta.

WhatsApp: ¿se puede migrar chats desde Android a iOS cuando cambiamos de celular?. (Foto: WaBetaInfo)

Aprende a configurar WhatsApp para que nadie te agregue a conversaciones grupales sin tu permiso

Continúan las controversias entre los usuarios de WhatsApp. Desde el pasado 15 de mayo, día en que entró en vigencia las nuevas políticas de privacidad del aplicativo, se ha estado especulando muchas cosas; esta vez, se viene difundiendo un mensaje que presuntamente afirma que la app de mensajería ha cambiado la configuración de todos para que cualquiera pueda agregarnos a grupos desconocidos. Esto no es cierto.

Cuando nosotros descargamos WhatsApp por primera vez, por defecto, cualquier persona que tenga registrado nuestro número de celular puede agregarnos a un grupo, sin embargo, desde el año 2019, la aplicación se actualizó y ahora tenemos la posibilidad de configurar nuestra cuenta para ser añadidos por “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos excepto…”, una función similar a la visualización de estados.

Para configurar esta opción debes seguir los siguientes pasos: primero dirigirte a los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior del extremo derecho, después entrar a “Configuración o ajustes” y seguidamente acceder a “Privacidad”.

Luego, tenemos que elegir la sección “Grupos” y una vez dentro nos van a salir las tres opciones que mencionamos anteriormente, aquí podremos modificarlas a nuestra comodidad y seguridad de nuestra información personal.

En la mayoría de casos estos grupos se crean con fines comerciales para exhibir productos o servicios, pero, algunas personas inescrupulosas utilizan este mecanismo para robar información personal o realizar fraudes financieros a sus víctimas.

Si te ves afectado o sientes que tu información se encuentra en riesgo, tienes la opción de salirte del grupo y además, reportarlo y reportar el número que te agregó, de esta manera WhatsApp investigará a los sospechosos para suspenderlos.

Para reportar un chat tenemos que abrir la conversación e ir a los tres puntos verticales en el extremo derecho, dirigirnos a la opción “Más” y “Reportar”, nos aparecerá el siguiente mensaje “¿Quieres reportar este contacto a WhatsApp?” hay que seleccionar finalmente reportar.