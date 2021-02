WhatsApp tiene reglas. Cuesta creerlo, porque se trata de una aplicación bastante libre para la comunicación entre dos personas, pero hay maneras de usar la aplicación responsablemente... así como de manera irresponsable o -según la página oficial de WhatsApp- indeseada.

WhatsApp tiene en su portal web una página dedicada a cómo usar la aplicación adecuadamente en beneficio de la comunidad. Al final de esta relación, la empresa también añadió lo que viene a ser “prácticas indeseadas”.

WhatsApp exhorta a no enviar mensajes masivos o automáticos ni utilizar el marcado automático. También se incluye contactar repetidamente a usuarios que no deseen ser contactados y crear cuentas o grupos de forma automática o no autorizada, ni usar versiones modificadas de WhatsApp.

Otra práctica indeseada en WhatsApp es compartir los números de teléfono de personas sin su consentimiento y utilizar datos obtenidos de fuentes ilícitas (compra de registros) para enviar mensajes.

También es una práctica indeseada el uso excesivo de las listas de difusión. Los mensajes enviados por esta modalidad solo serán recibidos por los destinatarios que tengan tu número de teléfono guardado en la libreta de contactos.

Por último, las condiciones de servicio de WhatsApp prohíben, entre otras acciones, la publicación de material falso y el comportamiento ilegal, amenazante, intimidatorio, que incite al odio, u ofensivo en términos raciales o étnicos.

¿Cómo eliminar cuenta de WhatsApp de forma definitiva?

Ingresa a la aplicación WhatsApp.

Presiona el botón de Menú en la parte superior.

Ingresa a ‘Ajustes’.

Una vez allí, se te abrirá otro menú con los detalles de tu perfil. Presiona allí la opción de ‘Cuenta.

En la parte inferior te saldrá la opción de ‘Eliminar cuenta’

Solo acepta la advertencia y tu cuenta quedará borrada. Recuerda que se borrará el historial de mensajes, todos los grupos que creaste y la copia de seguridad de Google Drive.

