Seguro que alguna vez has querido enviar o descargar algún archivo multimedia por WhatsApp como: fotos, videos, mensajes de voz, documentos (Word, Excel, PDF, etc.), pero no has podido, ¿Por qué sucede esto? En la siguiente nota te explicaremos las causas y brindaremos una serie de soluciones que pueden funcionar.

Cuando enviamos un mensaje por WhatsApp siempre nos aparecerán tres opciones: un check gris, que significa que tu notificación ha sido enviada con éxito; doble check gris, quiere decir que la otra persona está conectada a internet; y por último doble check azul, en esta ocasión el contacto ya leyó nuestro envío.

MÁS INFORMACIÓN | WhatsApp y el truco para que el flash de tu celular te avise cuando hay un mensaje

Ahora, ¿Qué significa el icono del reloj cuando no aparece ninguno de los check? Hay muchos factores para que esto suceda, uno de los principales problemas podría estar relacionado con la conexión a internet, por ello, tenemos que ingresar a cualquier página web en Google y corroborar si nuestra red Wi-Fi o datos móviles cargan en el navegador.

Si el problema persiste puede ser que tu servicio de internet hayan sido suspendido o tengas averías por la zona en donde vives, también cabe la posibilidad de que hayas agotado todos los datos móviles de tu plan, y por último, haber activado de casualidad el “Modo avión”. Es importante verificar esta última.

SOLUCIONES

Asegúrate que la red Wi-Fi no sea administrada, quiere decir que no sea de la Universidad, Oficina, etc. Muchas veces tienen limitaciones.

Verifica que la fecha y hora de tu celular esté bien configurada. Si la fecha es incorrecta no podrás descargar archivos multimedia.

Para configurar zona horaria en Android dirígete a Ajustes > Sistema > Fecha y hora.

Para configurar zona horaria en iOS de iPhone dirígete a Configuración > General > Fecha y hora.

Si aún no puedes descargar o enviar los archivos multimedia, el problema podría presentarse en la tarjeta micro SD, así que debes asegurarte que la memoria externa tenga espacio de almacenamiento suficiente.

Dirígete a “Ajustes” en tu móvil > en el buscador escribe “Almacenamiento” y corrobora que haya espacio.

Si cuentas con espacio de almacenamiento prueba lo siguiente: eliminar todos los datos de WhatsApp de la tarjeta SD o formatear la tarjeta.

de la tarjeta SD o formatear la tarjeta. Es importante resaltar que al formatear la tarjeta de memoria todos los datos que guardaste serán eliminados para siempre.

Finalmente, si ninguna de las soluciones que te brindamos anteriormente funciona, las probabilidades de que tu tarjeta micro SD esté dañada son muy altas, por lo que deberás adquirir otra para que puedas descargar contenido en WhatsApp.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.