Si bien su nombre ya se escuchaba, Elon Musk le dio el empujón necesario para que millones en el mundo pusieran sus ojos sobre ella tras las nuevas políticas 2021 de WhatsApp y el hecho que comparta ciertos datos con Facebook. Estamos hablando de Signal , una aplicación de mensajería que no para de sumar nuevos usuarios en los últimos días y que promete un estricto protocolo de cifrado que brinda gran seguridad a los mensajes.

Para seguir utilizando los servicios de la app, se pidió a todos sus usuarios aceptar el aviso que llegó a su smartphone con las “actualizaciones (de las condiciones de uso) para continuar usando WhatsApp” desde el 8 de febrero, fecha que entrarán en vigor para todos los que “residen fuera de la región europea”.

La medida desató toda clase de críticas y muchos ya piensan en dejar de usar la app por lo que han empezado a descargar Telegram o Signal para realizar sus conversaciones diarias.

Esta última es una de las aplicaciones más descargadas tanto en App Store de Apple como en Google Play de Android, no está afiliada a ninguna de las principales empresas tecnológicas y no muestra publicidad, pero estos no son sus únicos puntos fuertes, sino el “cifrado de extremo a extremo” para chatear y hablar sin temores.

¿Qué significa?

Los creadores de Signal, un servicio de mensajería gratuito, han hecho énfasis en la encriptación de punto a punto por lo que no se quedan con ningún dato de actividad de los móviles o información personal cuando se hacen llamadas, videollamadas, se transfieren archivos, documentos o se comparte la ubicación.

Ellos ofrecen el “cifrado de extremo a extremo más avanzado, basado en un protocolo de código abierto”, lo que significa que solo las personas que envían los mensajes pueden ver su contenido. “Signal se enfoca en la privacidad, pero con todas las características que esperas de una aplicación de chat. Ni nosotros podemos leer tus mensajes o escuchar tus llamadas, ni nadie más”, se lee en su página web.

“La privacidad no es un modo adicional, sino cómo funciona Signal. Para todos los mensajes, para cada llamada, en cualquier momento”, asegura la empresa que creó el protocolo de cifrado que utilizan otros negocios, incluidos WhatsApp y Skype.

Puntos claves de Signal

Es una de las aplicaciones más descargadas tanto en App Store de Apple como en Google Play, no está afiliada a ninguna de las principales empresas tecnológicas y no muestra publicidad.

Esta aplicación de mensajería garantiza la seguridad y privacidad de las conversaciones con el cifrado end-to-end.

En cuanto al protocolo de cifrado, Signal al igual que WhatsApp utiliza el de Open Whispers Systems lo que hace que los chats, llamadas y videollamadas estén cifradas para que nadie pueda acceder a ellas.

Al crear tu cuenta, Signal te pedirá crear un PIN, registrar tu número de teléfono y otorgar ciertos permisos. (Foto: Mag / EC)

Al usarlo por primera vez debes configurar un PIN de cuatro dígitos que también estará cifrado y que bloquea que otra persona entre a tu cuenta desde otro dispositivo.

Permite enviar todo tipo de archivos multimedia, desde Gifs hasta notas de voz. También se pueden crear grupos.

Para usar la aplicación para escritorio, debe estar instalada y configurada en tu teléfono previamente. (Foto: signal.org)