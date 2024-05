No hay duda que WhatsApp Messenger es el servicio de mensajería instantánea más utilizado a escala mundial, superando los cuatro mil millones de usuarios activos actualmente, sin embargo, la referida plataforma perteneciente a Meta se encuentra en constante actualización, y, aunque esto no es algo negativo, a veces los desarrolladores cometen algunos errores involuntarios al momento de mejorarla, como por ejemplo: la aparición del aviso “No se puede enviar este video”, como el mismo mensaje lo indica, la app no te permite compartir un archivo audiovisual almacenado en la galería de tu dispositivo móvil, ¿Quieres saber cuál es la solución definitiva? De inmediato te enseñaré a corregir el fallo en cuestión de pocos segundos.

Los pasos para resolver el error “No se puede enviar este video” en WhatsApp

Si se trata de un fallo interno de la propia aplicación es probable que hayan publicado una actualización de emergencia en la Google Play de Android y App Store de Apple.

en la Google Play de Android y App Store de Apple. De lo contrario, intenta vaciar la memoria caché de WhatsApp.

de WhatsApp. ¿Por qué? Simple, la caché son archivos basura que suelen pesar demasiados MB e incluso GB, provocando así ciertos errores en el aplicativo.

¿Cómo la eliminas? Simple, entra a los “ Ajustes ” de tu teléfono, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

” de tu teléfono, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado “ Aplicaciones ”.

”. Busca y oprime en “ WhatsApp ” (normalmente se encuentra al final).

” (normalmente se encuentra al final). Desplázate hacia abajo y toca en “ Almacenamiento ”.

”. Finalmente aprieta sobre el botón que dice “ Eliminar caché ”.

”. Listo, vuelve a entrar a la app y ya podrás enviar videos sin que aparezca ese molesto aviso.

Trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp

¿Te resultó útil esta nueva información sobre WhatsApp ? La aplicación de mensajería está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?