El servicio de comunicación rápida más importante de todo el mundo, hablamos de WhatsApp, es una aplicación en donde probablemente almacenas información muy importante y de carácter personal, y no solamente nos referimos al envío de mensajes textuales, sino también a los archivos multimedia que compartes o recibes, como por ejemplo: fotografías, videos, documentos, etc., por ello, de repente has activado el “desbloqueo con huella digital” para reforzar la seguridad y privacidad de tu cuenta.

Aunque habilitar el desbloqueo con huella dactilar es una excelente idea, el problema es que si la configuras de manera incorrecta te cansarás de colocarla a cada instante cuando quieras entrar nuevamente a WhatsApp después de haber pasado poco tiempo tras salir de la plataforma de mensajería. El momento se vuelve más frustrante si vienes manipulando tu teléfono inteligente con la mano en donde no has registrado la huella, ¿Te gustaría evitar este tipo de situaciones? desde Depor te diremos cómo hacerlo de inmediato.

El truco para que WhatsApp no te pida huella dactilar a cada rato

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y aprieta la sección denominada “Bloqueo con huella dactilar”.

Finalmente, selecciona en “Después de 1 minuto” o “Después de 30 minutos”.

Listo, WhatsApp te volverá a pedir la huella digital después del tiempo configurado.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

