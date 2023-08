Es cierto que algunas funciones de WhatsApp solo están disponibles en el programa beta del aplicativo, como por ejemplo: el “soporte multicuenta” para registrar y administrar una segunda cuenta en la misma app, los nuevos formatos de texto denominados “Listas”, “Citas” y “Bloques de código” que acompañarán a “Negrita”, “Cursiva”, “Tachado” y “Monoespaciado”, el envío de mensajes con calidad HD, etc., pero, otras herramienta ya salieron de la beta y se desplegaron a la versión estable, ¿Por qué tú no las tienes? es algo que en Depor te explicaremos a continuación.

Las últimas opciones en la versión oficial de WhatsApp son: los estados de audio, el bloqueo de chats con huella digital, la nueva interfaz de usuario en iOS y Android, unirte o crear canales y otros que llegaron entre enero y agosto del presente año, así que no es normal que tus amigos si las tengan y tu no, sobre todo si se encuentran en la misma región, pues a veces demora un poco en llegar a diferentes partes del mundo.

La causa del problema es porque existen versiones no compatibles de WhatsApp con determinados celulares, sobre todo los antiguos o que tienen varios años de uso, recuerda que el requisito mínimo del teléfono para instalar la aplicación de mensajería es tener Android 4.1 y iOS 12, no obstante, eso no significa que todas las actualizaciones serán compatibles, pues un dispositivo móvil sin lector de huellas no puede tener el desbloqueo con huella digital.

Cuál es la solución cuando no me llegan las funciones de Whatsapp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones.

En caso no haya una actualización en la Google Play o App Store, actualiza el sistema operativo de tu smartphone.

Luego, vuelvas a las tiendas de aplicaciones y corrobora nuevamente si tu equipo ya es compatible con una actualización de WhatsApp.

La última alternativa es adquirir un nuevo dispositivo, de repente el sistema operativo ya llegó a su límite de actualizaciones.

Ten en cuenta que esto también podría ocurrir con otras aplicaciones.

Cómo detectar un enlace peligroso en WhatsApp

No abras el enlace si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda.

Contacta a esa empresa por las redes sociales y verifica si es verdad o mentira.

Tampoco accedas al link si solicitan tus datos personales o información financiera (números de tarjetas, cuentas, contraseñas y otros).

No abras el enlace si viene de un usuario desconocido, recuerda que hay links de descarga automática, así podrían infectar tu dispositivo móvil con virus.

Otra forma de detectar enlaces falsos en WhatsApp es verificar la URL del enlace. Si la URL no pertenece a un sitio web que conoces o si contiene caracteres extraños, es probable que sea malicioso.