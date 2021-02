WhatsApp empezó a suspender las cuentas que utilicen aplicaciones no oficiales de su servicio, es decir, el GB WhatsApp y WhatsApp Plus. ¿Qué hacer una vez que tu cuenta fue haya sido bloqueada por WhatsApp? No es el fin del mundo, solo deberás seguir estas instrucciones.

Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros, por lo que violan las condiciones de servicio de WhatsApp.

Para cambiarte a la versión oficial de WhatsApp, será mejor que hagas una copia de tus chats para no perder nada cuando te pases a la aplicación original. El proceso es distinto según tengas GB WhatsApp o WhatsApp Plus.

GB WhatsApp

Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos.

Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla.

En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.

En WhatsApp, verifica tu número de teléfono.

En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig.

WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

WhatsApp Plus

Si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.

Abre Play Store y descarga WhatsApp.

Verifica tu número de teléfono.

¿Cómo eliminar cuenta de WhatsApp de forma definitiva?

Ingresa a la aplicación WhatsApp.

Presiona el botón de Menú en la parte superior.

Ingresa a ‘Ajustes’.

Una vez allí, se te abrirá otro menú con los detalles de tu perfil. Presiona allí la opción de ‘Cuenta.

En la parte inferior te saldrá la opción de ‘Eliminar cuenta’

Solo acepta la advertencia y tu cuenta quedará borrada. Recuerda que se borrará el historial de mensajes, todos los grupos que creaste y la copia de seguridad de Google Drive.

