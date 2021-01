¡Cuidado con la información que compartes con las diferentes aplicaciones que tienes en tu celular! Debes revisar las políticas de privacidad antes de aventurarte a crear una cuenta o compartir detalles personales. WhatsApp, por ejemplo, anunció cambios importantes en las políticas del 2021.

El objetivo de la aplicación de comunicación es compartir tu información general con Facebook para mejorar el trato de la publicidad. Lamentablemente, la desinformación se ha esparcido y varios usuarios han comenzado a migrar a otras alternativas.

Telegran y Signal han visto un incremento en sus descargas luego de esta decisión de WhatsApp. Por este motivo, la actualización programada para febrero se ha postergado para el 15 de mayo.

Esta es la información que compartes con cada aplicación mencionada.

WhatsApp, Telegram y Signal: diferencias entre las políticas de privacidad de las apps de comunicación

WhatsApp

Número de teléfono

ID de usuario

Contactos

Datos de publicidad

Historial de compras

Ubicación aproximada

Número de teléfono

Correo electrónico

Interacción del producto

Informes de fallos

Informes de rendimiento

Información de pagos

Atención al cliente

Otro contenido de usuario

Telegram

Número de teléfono

ID de usuario

Contactos

Nombre de tu cuenta

Signal

Número de teléfono

Por supuesto, esto no asegura que en el futuro estas otras aplicaciones comiencen a modificar sus políticas de privacidad para vender mayor publicidad. Solo ten en cuenta que al no contar con el contenido de tu cuenta no pueden desarrollar herramientas basado en el uso del cliente.

WhatsApp toma drástica medida para retrasar las políticas de privacidad por “desinformación”

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas del mundo; por este motivo, cunado realiza un cambio no es del todo aceptado por su comunidad. Millones de usuarios comenzaron a descargar otras aplicaciones de comunicación como Signal y Telegram a modo de alternativas menos intrusivas.

En resumen, Facebook ya está buscando la unificación de sus productos como Instagram o WhatsApp. Por este motivo, desean compartir tu información general de usuario con Facebook para trabajar mejor el tema de publicidad.

No obstante, han comentado en varias ocasiones que no están vulnerando tus datos personales. Tampoco están ingresando a tus chats para obtener beneficio. Realmente, todo le contenido de las conversaciones es cifrado y nadie puede acceder a ellos sin tu permiso.

Pese a todas estas advertencias, los usuarios han escapado de WhatsApp y lo que ahora planea la aplicación es posponer la actualización de las políticas de privacidad hasta aclarar todos los detalles.

El parche iba a llegar el 8 de febrero de 2021 pero ahora se ha movido para el 15 de mayo.

La empresa comenta que ha “escuchado de mucha gente la confusión que existe en torno a a nuestra reciente actualización” y que “ha habido mucha información errónea que ha causado preocupación”. Finalizan con el siguiente mensaje: “queremos ayudar a todos a comprender nuestros principios y los hechos”.

