Aún se hace esperar, pero WhatsApp ya lo está poniendo a prueba. Si los mensajes temporales del aplicativo de mensajería rápida te parecían inútiles, ten paciencia para que la compañía disponga de los mensajes que solo podrán verse una vez. Esto sí que será de ayuda para quienes buscan la máxima privacidad en los chats personales.

El portal WABetaInfo, especializado en las últimas novedades de WhatsApp, reportó que los usuarios de la versión beta tienen acceso a la función de enviar fotos y videos que solo podrán verse una vez. El sistema elimina automáticamente el contenido luego de que el receptor visualice el contenido y no podrá volver a verse.

Para esto, WhatsApp añadió un botoncito al lado del botón de enviar con el número 1 dentro de un círculo cuando estás por enviar una foto o video. Al darle clic, el contenido que mandemos solo podrá verse una vez. Cuando el contacto cierre la imagen, la foto o vídeo se eliminará.

Añaden nuevo botón para la futura función de WhatsApp (WABetaInfo)

WHATSAPP | Nada es perfecto

Un detalle es que la función no tiene detección de capturas de pantalla, por lo que el usuario corre el riesgo de que el receptor haga una copia de la foto o una captura del video y lo conserve para otros fines. Al menos, lo que sí quedará registrado es que sabremos si el contacto abrió el contenido. En el mismo chat aparecerá la burbuja del mensaje y el texto “Opened” o “Abierto”. En el caso de enviar el contenido a un grupo, dejando pulsada la burbuja del mensaje podremos ver a quién se ha entregado, quién lo ha visto y quién ha abierto el contenido.

No hay una fecha oficial para que esta nueva función llegue a la versión estándar de WhatsApp. Al menos, la compañía se ha mostrado interesada en ofrecer una opción más exclusiva para que los usuarios puedan compartir material sensible y no dejar huella en el sistema.

De momento, la nueva función podrá usarse en la versión beta de WhatsApp para el sistema operativo Android. Los usuarios de iOS tendrán que esperar unos días más para echar mano de esta herramienta tan esperada, pero no infalible en caso de que el contenido caiga en las manos incorrectas.

