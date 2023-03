La base para una buena relación sentimental se apoya en tres pilares imprescindibles: el respeto, la comunicación y confianza, todo tiene que ser recíproco, sin embargo, en caso sospeches que tu pareja es infiel porque observas los nervios que siente cuando revisa su teléfono delante de ti o trata de guardarlo para que no leas las notificaciones de la pantalla, no te preocupes, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco de WhatsApp y TikTok para saber si realmente te están engañando.

Las mentiras tienen patas cortas, dice el dicho, así que WhatsApp con TikTok te ayudarán a descubrir si tu pareja conversa con alguien que te incomoda, como una ex por ejemplo. La confianza se pierde cuando empiezas a revisar el celular, pero hay una manera sana de saber con quién chatea tu pareja, la idea es sorprenderlo, ya que el infiel acostumbra a eliminar la evidencia cuando se ve contigo.

Es necesario aclarar que tu pareja no ha tenido que borrar conversaciones, ya que ese contacto sospechoso desaparecerá de la lista “Frecuentes” de WhatsApp (dato importante), por ello, tienes que sorprenderlo en el momento menos indicado, así él o ella no tendrá tiempo de eliminar nada y menos en tu presencia. Existen varios escenarios, pero los dos ideales para descubrir una mentira son los siguientes: que la otra persona no sepa de tu existencia y le hable cuando está contigo, o que tu pareja haya archivado un chat tras no contestar un mensaje.

Utiliza TikTok y WhatsApp para saber si tu pareja de engaña

Primero, dile a tu novio o novia que abra TikTok para que vean videos.

Ahora, pídele que te envíe por WhatsApp (no enlace) un video que te pareció gracioso. Lo haces presionando en el ícono de la flecha (abajo a la derecha) > se desplegará una ventana emergente >escoge la app de WhatsApp.

Aquí hasta sabrás si tu pareja utiliza dos aplicaciones de WhatsApp en un mismo celular, ya que algunas personas suelen ser infieles con la opción “Dual Messenger”.

Si solo tiene una cuenta accederás a la lista de chats, no obstante, la sección "Frecuentes", que se ubica al inicio, te mostrará los tres primeros contactos con los que tu pareja chatea con frecuencia o a diario, incluso si archivó esa conversación.

Si ves el nombre o la foto de su ex o la persona que te incomoda, presuntamente te estaría siendo infiel.

Recuerda que si elimina el chat entero ya no aparecerá en la sección “Frecuentes”.

La guía para abrir la cuenta de WhatsApp de tu pareja en tu celular