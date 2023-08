A través de WhatsApp no solo puedes hablar con tus contactos, sino también por los clásicos grupos, unas conversaciones de hasta 1.024 participantes en donde normalmente hay actividad. Muchos no saben que estos pueden tener un tono de notificación diferente para que sepas en cuál de todos recibiste un nuevo mensaje, ¿Te gustaría aprender este truco? en Depor te enseñaremos el proceso a continuación.

No todas las conversaciones grupales tienen que contestarse con urgencia, pero hay algunas que sí requieren de una respuesta rápida, como por ejemplo: un grupo del trabajo. WhatsApp te permite configurarlo para que le des un tono de notificación único, tras escucharlo sabrás que alguien envió un mensaje en ese chat sin la necesidad de ingresar al aplicativo.

Lo mejor de todo es que no vas a descargar aplicaciones adicionales y tampoco programas modificados como WhatsApp Plus, Fouad, GB y otros que no son seguros para la información personal que compartes con tus contactos.

La guía para darle un tono de notificación diferente a cada grupo de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a una conversación grupal.

Presiona sobre el nombre del chat y se desplegarán las configuración del mismo.

Desplázate hacia abajo y oprime en el apartado que dice “ Personalizar notificaciones ”.

”. Activa la casilla “Usar notificaciones personalizadas”.

El siguiente paso es tocar en “Tono de notificación”.

Finalmente, cambia “Predeterminado” por una de las opciones.

Recomendamos no agregar la misma en otros grupos.

Motivos para habilitar los mensajes temporales en WhatsApp

Almacenamiento : si un contacto o grupo acostumbra a enviarte “memes” en imágenes o videos, aquí debes activar los mensajes temporales, pues así evitarás que esos archivos visualizados se sigan almacenando en la memoria interna de tu smartphone.

: si un contacto o grupo acostumbra a enviarte “memes” en imágenes o videos, aquí debes activar los mensajes temporales, pues así evitarás que esos archivos visualizados se sigan almacenando en la memoria interna de tu smartphone. Privacidad : ¿Te revisan el celular? con esta herramienta no dejarás ningún mensaje o evidencia en el chat, estará completamente vació después del periodo de tiempo que configuraste.

: ¿Te revisan el celular? con esta herramienta no dejarás ningún mensaje o evidencia en el chat, estará completamente vació después del periodo de tiempo que configuraste. Almacenar fotos o videos innecesarios : seguro que a veces te comparten capturas de pantalla, fotos o videos repetidos, estos solo consumen el almacenamiento de tu teléfono, así que elimínalos lo antes posible.

: seguro que a veces te comparten capturas de pantalla, fotos o videos repetidos, estos solo consumen el almacenamiento de tu teléfono, así que elimínalos lo antes posible. Independiente: aplica para los chats individuales, grupales o todos.