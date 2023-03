En las últimas semanas, WhatsApp no ha dejado de presentar nuevas actualizaciones, las cuales modifican específicamente a los “Estados” de su referida plataforma de mensajería instantánea, por ejemplo: añadieron la posibilidad de compartir audios con una duración máxima de 30 segundos; el modo “manos libres”, un botón para reportar las historias que infringen los términos y condiciones del aplicativo, etc., sin embargo, millones de usuarios han ignorado que también se puede agregar tu ubicación actual a las fotos y videos que publicas en las historias, ¿Quieres saber cómo hacerlo? es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato. Toma nota.

WhatsApp ya permite añadir la etiqueta de tu ubicación actual a las fotos y videos que compartes en los “Estados”, lo mejor de todo es que se trata de una herramienta nativa de la versión estable, significa que no necesitas descargar el programa Beta o APKs como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc. Sin duda es una forma indirecta de decirle a tus contactos que te encuentras en un determinado lugar, ya sea cenando en un restaurante, paseando por la playa, bailando en un discoteca, entre otras actividades.

La guía para añadir tu ubicación en los estados de WhatsApp

La ubicación en los “Estados” es una función que WhatsApp copió de las historias de Instagram, incluso tienen el mismo procedimiento, a través de una pegatina o sticker.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña de “Estados” que se ubica en la parte superior.

El siguiente paso es oprimir en cámara que se sitúa abajo a la derecha.

Toma una foto o graba un vídeo, también puedes seleccionar los que se almacenan en la galería de tu teléfono iOS o Android.

Cuando la imagen se abra por completo, en la parte de arriba observarás un conjunto de herramientas, toca en el ícono de la carita feliz y luego en la sección denominada stickers.

Escoge la pegatina “Ubicación”, aquí se abrirá un mapa.

Aprieta en la opción “Seleccionar tu ubicación actual”.

Finalmente, ajústala y comparte la historia.

¿Cómo habilitar el modo “WhatsApp para infieles”?