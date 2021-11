Los contactos no son necesariamente “amigos” en WhatsApp. A veces nos vemos obligados a eliminar a alguien, incluso bloquearlo, pero no sabemos cómo evitar que esa persona se dé cuenta. Resulta embarazoso luego encontrarse con esa misma persona bloqueada en la calle o en la oficina y no saber explicar lo que sucedió. Por suerte, hay un procedimiento que puedes hacer para evitar el mal rato.

Lo que necesitas para bloquear a alguien de WhatsApp sin que se dé cuenta y siga viendo la foto de perfil es utilizando el registro de notificaciones y la opción de las carpetas archivadas.

Primero, silencia las notificaciones del contacto que quieras eliminar. Solo debes entrar en la información del contacto pulsando sobre su nombre dentro del chat y en el apartado Silenciar selecciona la opción Siempre.

Después, deberás presionar sobre ese contacto unos segundos hasta que te aparezca un menú de opciones y le des a la opción Archivar.

Lo que hará el sistema es evitar que la conversación vuelta a aparecer en tu lista de chats, así como las notificaciones que serán ignoradas por el teléfono. Prácticamente, lo que estás haciendo es incomunicarte con alguien sin tener que bloquearla de raíz, sino utilizando herramientas alternas.

Además del “bloqueo”, este procedimiento sirve para mantener la comunicación en caso extremo de que ya quieras romper el hielo.

CÓMO OCULTAR LA ÚLTIMA HORA DE CONEXIÓN Y FOTO DE PERFIL

Para evitar que sospechosos conozcan tu identidad y cuándo fue la última vez que utilizaste la app en el día, primero abre WhatsApp .

. Ahora, presiona los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha.

Se desplegarán varias opciones, toca en ‘Ajustes’, ‘Cuenta’ y ‘Privacidad’.

Después, aprieta el apartado ‘Hora de últ. vez’ y elige que ‘Nadie’ vea esta información o ‘Mis contactos’, exclusivo para las usuarios que tienes agendados en WhatsApp .

. Finalmente, ingresa en ‘Foto de perfil’. Aquí escoge una de las dos opciones que mencionamos anteriormente (Nadie o Mis contactos).

