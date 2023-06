No cesan las actualizaciones de WhatsApp y los desarrolladores continúan agregando nuevas e interesantes herramientas en la referida plataforma de comunicación instantánea, como por ejemplo: la función que te permite editar mensajes enviados, publicación de audios en los estados, rediseños en la interfaz principal del aplicativo, etc.

En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a obtener una nueva característica de WhatsApp, la cual consiste en alinear los mensajes de todas tus conversaciones grupales, así el contenido del chat no se verá desordenado como el aspecto anterior, en donde tus respuestas se alineaban a la derecha y la de tus contactos hacia la izquierda.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que la alineación de mensajes se produce por la implementación del acceso directo a la foto de perfil de los usuarios agregados y no agregados, en palabras simples, no será necesario que accedas a la información del grupo para que veas su imagen, pues justo a la izquierda del texto enviado puedes apreciar la foto de perfil del integrante, por esta razón los mensajes se desplazaron un poco hacia la derecha y quedaron alineados. La herramienta se está desplegando paulatinamente en la versión estable de WhatsApp, pero si no la obtienes te recomendamos descargar la beta, aquí te diremos cómo hacerlo.

La guía para centrar los mensajes de WhatsApp en los grupos

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, ingresa a una conversación grupal en donde hayan enviado mensajes.

La alineación de mensajes se habrá habilitado automáticamente tras la actualización.

se habrá habilitado automáticamente tras la actualización. ¿No la ves? entonces descarga la beta de WhatsApp para Android.

Entra a la Google Play Store y busca la aplicación WhatsApp.

Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo > toca la opción “Convertirme en beta tester”.

En caso no la veas accede a este enlace > aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

> aprieta el botón “Convertirme en verificador”. Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Listo, abre la beta de WhatsApp.

Entra a un grupo y ya obtendrás la alineación centrada.

Así puedes ahorrar espacio en WhatsApp

Existen muchas maneras que te permiten evitar que WhatsApp consuma mucho espacio en el móvil, esto sin necesidad de borrar elementos dentro de la app. Se trata de desactivar la función de descarga automática, aquí te explicamos cómo hacerlo desde iPhone.

Lo que primero debes hacer es abrir WhatsApp .

. Entra al apartado “Ajustes”.

Dentro de esta sección, elige “Uso de datos”.

Selecciona la alternativa “Auto-descarga Multimedia”.

Aquí verás tres opciones: videos, fotos y audio.

Desactiva todas las casillas si quieres ahorrar más espacio.

No obstante, también puedes desactivar algunas.

Por último, regresa a la interfaz principal y listo.

A partir de este momento, cada vez que quieras ver las imágenes, videos o escuchar los audios que te envíen en chats grupales o individuales de WhatsApp, deberás descargarlos de manera manual, por lo que será mucho más selectivo.