El servició de comunicación instantánea perteneciente al conglomerado Meta, nos referimos a WhatsApp, es una importante plataforma de mensajería para chatear con tus contactos, enviar y recibir archivos multimedia, realizar llamadas o publicar estados, aunque también te permite compartir ubicaciones exactas, no solo en tiempo real y actual, sino la ubicación de un lugar específico en donde no te encuentres físicamente, ¿Cómo puedes hacerlo? desde Depor te enseñaré el proceso de inmediato.

Antes de comenzar, explicaremos rápidamente para que sirve la ubicación en tiempo real y actual: la primera, es para que alguien siga tus movimientos, por ejemplo: si al momento de enviarla estás en un centro comercial y te mueves hacia una avenida, esa persona sabrá en dónde te encuentras, esta función dura 15 minutos, una u ocho horas como máximo; por otra parte, la segunda, con la segunda solo compartes la ubicación del lugar exacto en donde estás.

Casi todos los usuarios usan las dos herramientas mencionadas a través de WhatsApp, no obstante, también es posible enviar la ubicación de cualquier otro lugar desde la comodidad de tu casa, trabajo, escuela, etc., no es necesario que estés presente en la zona. Toma nota y sigue los pasos.

Así puedes compartir en WhatsApp la ubicación de un lugar en donde no estás

Primero, activa el GPS de tu celular, lo haces a través del menú de herramientas (lugar en donde está el wifi, datos móviles, bluetooth, etc.)

Ahora, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación y otórgale los permisos para la ubicación.

El siguiente paso es acceder a una conversación personal o grupal.

Presiona sobre el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime en “ Ubicación ”.

”. Verás un mapa y debajo te aparecerán las dos opciones “Ubicación en tiempo real” y “Ubicación actual”.

Toca el ícono de la lupa (arriba) y escribe el nombre exacto de un lugar, dale a buscar.

Finalmente, en la parte inferior te saldrá la ubicación de ese lugar, apriétala para enviarla.

Estas son las señales para reconocer mensajes maliciosos en WhatsApp

Evita abrir enlaces sospechosos , ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus.

, ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus. Reconoces un enlace sospechoso porque normalmente la URL es corta y no te permite ver la dirección completa.

No hagas caso a los mensajes que provienen de números desconocidos y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus.

y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus. La popular estafa del premio . Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación.

. Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación. No brindes ningún tipo de código. Los ciberdelincuentes te pedirán amablemente que le compartas un código de autenticación que según ellos te “enviaron por error”, si lo concedes podrán acceder a tu cuenta de WhatsApp desde otro celular.