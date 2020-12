Las amenazas están al orden del día en WhatsApp. Ahora, la tendencia es el robo de cuentas a través de ingeniería social. Todo lo que necesita el atacante es acceso a una sola cuenta que te tenga incluido como contacto y listo, podrías decirle adiós a tu perfil en WhatsApp.

Una vez el atacante tenga acceso a una cuenta de WhatsApp en la que apareces como contacto, pasará a convertir a cada contacto de esa cuenta en una cuenta de empresa de WhatsApp Business, explicó el director de riesgos de F-Secure, Mikko Hypponen.

Antes de que esto suceda, WhatsApp envía un mensaje pidiendo que confirmes la nueva cuenta de empresa con un código de seis dígitos. Lo que hace el hacker, que todavía tiene control de la cuenta en la que apareces como contacto, envía un mensaje como “Perdona, no quería mandarte eso, ¿puedes decirme cuál es el código de seis dígitos?”. Si das el número, despídete entonces de tu cuenta.

La herramienta que ofrece WhatsApp para no caer en este engaño es la verificación en dos pasos. Se configura en Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos. Lo que hace el sistema es solicitar un PIN que deberá ser indexado cada vez que alguien quiera asociar tu número con un nuevo dispositivo.

WHATSAPP | Trucos

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando " Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar WhatsApp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de WhatsApp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.