WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en occidente. Con esta app puedes enviar mensajes de texto, GIFS, stickers e inclusive hacer llamadas a tus contactos del móvil.

También se pueden realizar videollamadas y recientemente se está probando la opción de realizar compras online con perfiles de tiendas oficiales. Sin duda una de las apps más completas que puedes descargar en tu celular Android o iOS.

Durante el confinamiento quizás no te tengas que preocupar por gastar datos porque andamos conectados al Wifi; no obstante, te has preguntando cuántos GB consumimos con las llamadas por WhatsApp.

Pues deberías saber que es posible bajarle la calidad a las llamadas para evitar gastar datos de más.

Pasos para evitar gastar menos datos durante las llamadas de WhatsApp

Ingresa a la aplicación WhatsApp en tu móvil. Presiona el menú de opciones en la parte superior derecha. Allí deberás encontrar la función ‘Almacenamiento y datos’. Solamente deberás activar el ‘toggle’ que dice ‘Usar menos datos para llamadas’.

Así de sencillo harás que la calidad de las llamadas disminuya y gastarás menos datos cuando estés en la calle. Lo único que no ahorrarás es batería.

WhatsApp Web: pasos para activar el ‘modo noche’ o ‘modo oscuro’

¿Ya probaste WhatsApp Web? Es una aplicación de ordenador oficial de la empresa que nos ofrece mayor comodidad para conversar. Es de suma utilidad para la transferencia de archivos en PC a nuestros contactos.

Para ingresar a esta aplicación de navegador solo debes acceder a la opción de tu app móvil y presionar ‘WhatsApp Web’. Luego ingresar al siguiente enlace y escanear el código QR que sale en la pantalla.

Se trata de un procedimiento bastante sencillo y quizás puede poner en riesgo tu seguridad. Por este motivo, la empresa se ha planteado la idea del desarrollo de mayor seguridad con filtros de autenticación biométrica.

Al igual que la versión móvil, también cuenta con una opción para activar el ‘modo oscuro’ o ‘modo noche’. Normalmente activamos esta opción en los celulares para ahorrar batería pero en PC nos permitirá descansar la vista.

Cómo activar el ‘modo oscuro’ en WhatsApp Web

Conoce los pasos para activar el modo oscuro en WhatsApp Web.

Escanea el código QR para ingresar a la aplicación en tu ordenador.

Presiona los tres puntos de la parte superior izquierda, al lado de tu perfil.

En este nuevo menú encontrarás la opción de ‘Configuración’.

Debajo de tu perfil podrás acceder a la opción ‘Tema’. Allí podrás activar el ‘modo oscuro’.

Recuerda que solo se modifica el color de tu aplicación, no tiene mayores funciones o efectos en el funcionamiento. Allí también podrás cambiar el fondo de pantalla y realizar mayores cambios a tu perfil.