¿Quieres cambiar el tipo de letra en WhatsApp? Como se sabe, todavía no hay una opción dentro de la misma aplicación que te permita modificar o elegir una tipografía distinta a la ya establecida, lo que se vuelve algo tedioso si tenías la intención de personalizar esta herramienta.

No obstante, no todo está perdido, ya que existen algunos trucos sencillos que te permiten cambiar el tipo de letra de WhatsApp, según los gustos y preferencias de cada persona. No se trata de las palabras en negrita o tachadas, sino de modificar la tipografía completamente.

Por medio de algunas aplicaciones disponibles en la App Store, será posible usar una gran variedad de letras para usar en WhatsApp sin problemas. Es por ello que, desde DEPOR, te recomendamos una app que puedes instalar en un iPhone y llevar a cabo este truco. Toma nota.

Cómo cambiar el tipo de letra en WhatsApp desde iPhone

Para llevar a cabo este truco, tendremos que valernos de una aplicación externa, disponible en la App Store. Esta herramienta será un nuevo teclado donde podremos acceder a diversas fuentes. A continuación, te enseñamos el proceso.

El primer paso, es entrar a la App Store y descargar Fonts.

Puedes hacerlo de forma más rápida por medio de este enlace.

Tras esto, abre la aplicación y otorga los permisos necesarios.

Luego, dirígete a los Ajustes del iPhone y selecciona en General.

Entre las opciones disponibles, pulsa en Teclado.

De inmediato, selecciona en Teclados y toca en el teclado que instalaste.

Ahora, es momento de que abras la app de WhatsApp.

En seguida, pulsa en el ícono en forma de globo terráqueo, ubicado en la zona inferior izquierda.

Aquí podrás ver todos los teclados descargados, elige el que instalaste recién.

Finalmente, ya podrás escribir a tus contactos con una tipografía totalmente distinta.

