WhatsApp es un servicio de comunicación instantánea que hasta la presente fecha cuenta con decenas de trucos, como por ejemplo: desconectarte del aplicativo sin la necesidad de apagar el wifi o los datos móviles (así no recibirás mensajes) y ocultar la etiqueta “Grabando” cuando vas a compartir una nota de voz, pero pocas personas saben que también se puede publicar estados vacíos o sin contenido.

Si accedes a los estados y tratas de publicar espacios vacíos generados con la barra más larga del teclado táctil, la aplicación no habilitará el botón de “enviar” porque no detectará caracteres, ya sean letras, números o símbolos, ¿Te gustaría subir historias sin contenido? Desde Depor te diremos cómo hacerlo a continuación.

El proceso es muy fácil, lo mejor de todo es que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., todo lo vas a realizar a través de la plataforma estable (oficial). Aclarando el punto, sigue los pasos al pie de la letra.

Así puedes publicar estados vacíos en WhatsApp

Primero, ingresa a esta página web a través del navegador de tu preferencia (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.)

a través del navegador de tu preferencia (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.) Ahora, ubícate en la sección de nombre: “Unicode Character “⠀” (U+2800)”.

Debajo de la misma observarás un recuadro > púlsalo por unos segundos o dale doble clic derecho (si estas en una PC o portátil).

Copia los caracteres invisibles.

El siguiente paso es abrir WhatsApp .

. Aquí presiona sobre la pestaña “Novedades” y luego toca el ícono del lápiz.

Pega el contenido aquí.

Finalmente, aprieta el botón “enviar”.

Es así como subes historias vacías.