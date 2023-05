Es probable que en algún momento hayas discutido con tu pareja porque te descubrió chateando con alguien que no le agrada o le causa celos, sin embargo, desde Depor te enseñaremos una importante combinación de trucos de WhatsApp para que ocultes todas las conversaciones comprometedoras que figuran en la interfaz principal del referido servicio de comunicación instantánea.

WhatsApp no solo es importante para el ámbito social, sino también para el entorno laboral, pues muchos utilizan este servicio de mensajería como una herramienta para su trabajo; no obstante, a veces resulta ser un verdadero “dolor de cabeza”, sobre todo para los que tratan de mentirle a su pareja y hablan con algunas personas que no deberían, como por ejemplo su ex enamorado o enamorada.

Gracias a la combinación de tres funciones, serás capaz de ocultar la conversación y contenido de un chat personal o grupal de la interfaz principal, asimismo, los mensajes se borrarán automáticamente tras haber cumplido una determinada cantidad de horas o días, dependiendo de tu configuración.

La guía para que tu pareja no vea chats comprometedores en tu cuenta de WhatsApp

Archivar : cuando archivas una conversación, esta dejará de aparecer en la pestaña de “Chats”, así él o ella no sabrán que hablas con una persona que les causa celos.

: cuando archivas una conversación, esta dejará de aparecer en la pestaña de “Chats”, así él o ella no sabrán que hablas con una persona que les causa celos. Para hacerlo, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes > abre la app y pulsa sobre un chat > se desplegará unas opciones en la parte superior > aquí toca el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

Mantener los chats archivados : las notificaciones de un contacto dejan de aparecer cuando archivas una conversación, pero, si no activas “mantener los chats archivados”, este no solo retornará a la pantalla principal del aplicativo, sino que también te llegarán sus notificaciones.

: las notificaciones de un contacto dejan de aparecer cuando archivas una conversación, pero, si no activas “mantener los chats archivados”, este no solo retornará a la pantalla principal del aplicativo, sino que también te llegarán sus notificaciones. Para habilitar haz lo siguiente: “Ajustes” > “Chats” > desplázate hacia abajo y activa la función “Mantener los chats archivados”.

Mensajes temporales: finalmente, con esta función se eliminará todo el contenido de una chat personal o grupal, ya sea en 24 horas, 7 días o tres meses. Para habilitar la herramienta accede al chat > oprime el nombre del mismo > aprieta en “Mensajes temporales” y escoge el tiempo.

Cómo activar el “modo Mario Bros” en WhatsApp

Cambiar el logo por Mario Bros: Simplemente busca el ícono de “Super Mario Run” en PNG en cualquier buscador. Ahora descarga Nova Launcher y configúralo como desees, luego pulsa sobre el ícono de WhatsApp, presiona en Editar, selecciona Aplicaciones y luego accede a tu galería. Ahora solo busca el logo que descargaste anteriormente y cambialo.

Simplemente busca el ícono de “Super Mario Run” en PNG en cualquier buscador. Ahora descarga Nova Launcher y configúralo como desees, luego pulsa sobre el ícono de WhatsApp, presiona en Editar, selecciona Aplicaciones y luego accede a tu galería. Ahora solo busca el logo que descargaste anteriormente y cambialo. Descarga los stickers de Mario Bros: Existen varias webs que se encargan de brindarte stickers para WhatsApp, pero puedes usar Stycker.ly para obtener específicamente los de Mario Bros. Solo pulsa este enlace para descargarlos.

Existen varias webs que se encargan de brindarte stickers para WhatsApp, pero puedes usar Stycker.ly para obtener específicamente los de Mario Bros. Solo pulsa este para descargarlos. Cambiar el fondo de pantalla de tus conversaciones: En Google existen infinidad de fondos de pantalla con los gráficos de Mario Bros. Simplemente descarga el que desees y luego pulsa sobre Ajustes en WhatsApp, anda a Chats y define el wallpaper.

En Google existen infinidad de fondos de pantalla con los gráficos de Mario Bros. Simplemente descarga el que desees y luego pulsa sobre Ajustes en WhatsApp, anda a Chats y define el wallpaper. Cambiar foto de perfil por el ícono de Mario Bros: Allí tan solo debes descargar una imagen del avatar de Mario Bros desde cualquier página y luego anda a Ajustes, pulsa sobre tu foto de perfil y modifícalo.

