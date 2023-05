¿Crees que existe una infidelidad por parte de tu pareja? WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea en donde muchas veces se descubren engaños, sin embargo, es probable que alguien te esté mintiendo tras haber registrado una segunda cuenta con un nuevo número, pues aquí podrían estar chateando con un su ex enamorado o enamorada.

Los infieles no son predecibles, harán todo lo posible para que no sepas que te están engañando, no obstante, así como la tecnología te permite a ocultar tus malas prácticas, también puede ayudar a las víctimas para que descubran si estás utilizando una segunda cuenta de WhatsApp en donde le mientes al “amor de tu vida”.

Antes de comenzar es importante aclarar dos puntos: primero, deberás tener acceso al celular de tu pareja, solo serán unos pocos segundos, recomendamos hacerlo cuando él o ella descuiden su dispositivo; segundo, el smartphone tiene que contar con Android 10 o versiones superiores, ya que en estos softwares encuentras la opción denominada “Dual Messenger”.

Los pasos para saber si tu pareja tiene dos cuentas de WhatsApp

¿Qué es Dual Messenger? básicamente es una función de Android que sirve para duplicar el aplicativo de WhatsApp .

. Tendrás dos apps de WhatsApp en un mismo dispositivo, en una estará abierta la cuenta principal, y en otra la secundaria.

No será necesario que el teléfono sea Dual SIM para que registres otra cuenta, pues basta con agregar la nueva tarjeta SIM en otro equipo y así obtener el código de autenticación.

Recuerda que algunos móviles tienen herramientas para ocultar aplicaciones, asimismo, WhatsApp puede volverse completamente silencioso si lo configuras para este fin.

Por ello, ingresa a la interfaz del smartphone en donde se ubican todas las apps. En la barra de búsqueda escribe “WhatsApp”, si te aparecen dos apps del servicio de mensajería, probablemente usen dos cuentas sin que lo sepas.

El siguiente paso es presionar sobre la que tiene el ícono de color anaranjado y así sabrás la verdad.

En caso aparezca una aplicación, accede a los “Ajustes” (ícono de la rueda dentada o engranaje) > “Funciones avanzadas” > desplázate hacia abajo y toca en “ Dual Messenger ”.

”. Si el interruptor de WhatsApp está encendido, entonces con algún método han escondido la copia de WhatsApp.

Conoce las diferencias entre el “modo compañero” y la “transferencia de chats” en WhatsApp

Modo compañero

Te permite vincular tu cuenta en otro dispositivo móvil.

Tu cuenta no se cerrará, sino que funcionará de manera simultánea, significa que lo enviado en una se verá reflejado en la otra, ya sean mensajes o archivos multimedia.

La cuenta vinculada se cerrará automáticamente si el usuario se ausenta por varios días en el teléfono principal.

Es compatible con la opción “ Dual Messenger ” de Android.

” de Android. Puedes cerrar la cuenta vinculada a través del celular principal.

Para utilizarla, entra a la app de WhatsApp ( en el smartphone secundario ) > “Aceptar y continuar” > te aparecerá la ventana para registrar un número > presiona el ícono de los tres puntos arriba a la derecha > “Vincular con una cuenta existente” > y te parecerá un código QR.

( ) > “Aceptar y continuar” > te aparecerá la ventana para registrar un número > presiona el ícono de los tres puntos arriba a la derecha > “Vincular con una cuenta existente” > y te parecerá un código QR. Abre WhatsApp en el teléfono principal > “Ajustes” > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo” > se abrirá la cámara para que escanees el QR.

Transferencia de chats

Podrás transferir toda tu información a un nuevo smartphone sin depender de Google Drive .

. Por ahora Google y WhatsApp seguirán trabajando juntos, pues la app de mensajería no cuenta con un sistema de almacenamiento independiente para las copias de seguridad.

Google Drive será útil en caso te roben el celular o lo pierdas, caso contrario WhatsApp será capaz de restaurar todos los datos de tu cuenta a un nuevo equipo.

Por el momento es una herramienta disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

Para utilizar la transferencia de chats entra a los “Ajustes” > “Chats” > “Transferencia de chats” > “Comenzar” > coloca tu huella digital para que se abra la cámara escáner.

En el nuevo dispositivo regístrate con tu número actual > te saldrá un código QR > solo escanéalo.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?