No hay nada peor que ser ignorado en WhatsApp sin tener una idea clara de la situación. Hay personas que no se enteran del bloqueo hasta meses después si es que se cruzan con el contacto en la vida real. Aún así, siempre es bueno saber que nos ignoran para asumir que las cosas no están funcionando bien.

El sistema de WhatsApp, tanto para Android como iOS, cuenta con la herramienta del doble check azul para saber si es que el destinatario leyó el mensaje recibido. Ahora, hay la opción de eliminar esta herramienta para que así nadie sepa lo que lees o no. De alguna forma, WhatsApp ofrece una capa más de privacidad para que plantear la duda sobre qué lees y haces en el aplicativo.

Para saber si te ignoran, incluso con el doble check azul desactivado, deberás acudir a los chats grupales. Sucede que al enviar y hacer clic en un mensaje, podrás saber quién ha recibido el mensaje y quién lo ha visto y quién no. Si creas un grupo en el que tan solo están los dos contactos, sabrás no solo si lo ha leído sino cuándo. Por si fuera poco, en un grupo no está disponible la opción de desactivar el doble check azul, así que cuando te lea lo sabrás también por eso.

Lo mejor de este truco de WhatsApp es que no requiere de la descarga de una aplicación de terceros. Aprovechamos también para recomendarte nunca bajar un programa no oficial de WhatsApp en caso de que quieras herramientas extras en la plataforma, porque puedes poner en riesgo tu información privada.

WHATSAPP WEB | Chats en segundo plano

WAToolkit habilita las notificaciones en segundo plano, por lo que seguirán recibiendo las alertas sobre tus mensajes llegan a través de tu navegador web, tengas o no WhatsApp abierto. También expande las burbujas de texto a todo el ancho del panel de chat.

“Nunca más pierdas una notificación de WhatsApp mientras estás en tu computadora de escritorio. Esta extensión permite recibir notificaciones de WhatsApp incluso cuando no hay ninguna pestaña de WhatsApp o ventana de Chrome abierta. De esta manera, nunca más se perderá un mensaje mientras trabaja en la PC”, reza la descripción en la tienda de Chrome.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.