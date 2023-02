WhatsApp sigue siendo una de esas aplicaciones donde todo el mundo se encuentra. Es tan grande la comunidad que varios tienden a realizar llamadas y videollamadas no solo con sus amigos, sino también con sus compañeros del trabajo y hasta pareja.

Sin embargo, a veces él o ella puede cometer una infidelidad. Es por esa razón que hoy te daremos un sencillo truco que te ayudará a saber si realmente esa persona te está jugando una broma o no. ¿Cómo? Sigue estos pasos en WhatsApp .

Recuerda que no es necesario tener que descargar alguna aplicación de terceros, todo se hace a través de la misma app de Meta.

Cómo descubrir si tu pareja te es “infiel” con este truco de WhatsApp

Recuerda que esto solo lo debes hacer en caso tengas demasiadas sospechas.

Para poder realizar este truco deberás acceder al celular y al WhatsApp de tu pareja.

Luego pulsa sobre la lupa.

En ese instante deberás digitar la palabra “520″.

En este caso, el número 5 sería “I”, el 2 la palabra “love” y el 0 “you”.

Este número es utilizado muchas veces en las regiones asiáticas, especialmente en China, para transmitir cuánto se quiere a una persona.

De esa manera no solo se expresa el cariño hacia alguien, sino también el amor que se siente a un familiar o grupo de contactos.

Este es el mensaje que está causando sensación en WhatsApp, el "520". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Este es el significado “1437″ en WhatsApp

El mensaje 1437 no es más que un mensaje que los más jóvenes están utilizando para manifestar su amor, si eso no te da una pista, solo tienes que saber que 1437 significa “I love you forever” o “Te amo por siempre”.

Específicamente, el número 1 es el “I”, el número 4 es “Love”, el número 3 quiere decir “You” y el número 7 significa “Forever”, así que ya sabes, si alguien te manda un mensaje con el número 1437, lo que te está queriendo decir es “I love you forever”.

Por otro lado, si solo te envía el 143, lo que la persona que envió el mensaje quiere comunicar es la frase “I love you”. ¿Tú qué opinas? ¿Le mandarías 1437 a tus hijos, sobrinos o más pequeños de la casa? Además, aquí te dejamos algunos puntos que puedes considerar cada vez que te acuerdes de este artículo.