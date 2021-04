Uno de los problemas de WhatsApp es que solo puedes acceder a la aplicación desde un móvil con tarjeta SIM. Si bien este “problema” sirve para que no se abra tu cuenta en más de un smartphone, y así tener una capa más de seguridad, a veces resulta incómodo cuando se te acaba la batería u olvidaste el dispositivo en la casa o el trabajo. ¿Qué hacer? Bueno, no te desesperes, que todo tiene una solución.

Lo primero que deberás considerar es que el teléfono que usarás para ingresar a tu cuenta de WhatsApp deberá tener acceso permanente al WiFi. De lo contrario, los mensajes de salida y entrada estarán en espera hasta que la conexión a Internet se establezca.

Además, el perfil de WhatsApp se cerrará en el otro teléfono en donde lo tengas abierto. Esto no es nada grave, ya que puedes volver a activarlo como siempre y los chats se quedarán guardados. No hay nada de qué preocuparse al usar tu cuenta de WhatsApp en un móvil sin SIM.

WHATSAPP | Guía para usar la app sin SIM

El proceso es el siguiente: primero descarga la aplicación de WhatsApp en el teléfono a través del WIFI y sigue los pasos habituales para hacerte una cuenta.

Una vez que el sistema pida tu número telefónico, ingrésalo y ten a la mano el móvil que tenga ese número para así indexar el código de verificación. No debería haber ningún problema.

Y ahora sí, podrás usar tu cuenta de WhatsApp en un dispositivo que no tenga SIM. No obstante, la conexión dependerá de tu conexión a la red WiFi. Al menos, se trata de una solución para salir del apuro si cuentas con un móvil extra y no arriesgar el SIM cuando salgas de casa.

