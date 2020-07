Toma nota. Famosa por ser la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, WhatsApp -como otras grandes apps- cuenta con todo tipo de trucos poco conocidos entre sus usuarios que permiten, en algunos casos, aumentar la seguridad dentro de la propio red social.

En esta misma línea, existe una forma rápida y sencilla para poder ocultar tu foto de perfil de los extraños que por alguna u otra razón podrían tener tu número de teléfono. De la misma forma, si quisieras hacerlo con alguno de tus contactos, esto también es posible sin la necesidad de bloquearla. ¿Cómo? Aquí te lo contamos.

Lo primero será ingresar al icono de ‘Contactos’ con el que cuentan todos los smartphones, por defecto, en la pantalla de inicio. Posteriormente, deberás eliminar a la persona a quien no deseas mostrarle tu foto en cuestión de tus contactos. Una vez hecho, viene el segundo paso.

Ojo, hay otra forma de eliminar a este contacto por si no pudiste hacerlo con la explicación anterior. La vía alternativa es ingresar a WhatsApp y eliminar al usuario desde dentro de la aplicación. Se debe buscar a la persona en particular, luego mantener presionado su nombre y finalmente hacer clic en la opción eliminar.

Cabe destacar, además, que se sugiere realizar estos pasos, solo si es que se mantiene alguna conversación o historial de mensajes con la persona a eliminar ya que de este modo se podrá seguir viendo el chat en WhatsApp, pero ya no figurará su nombre, porque no formará parte de la agenda.

Por último, los usuarios tendrán que asegurarse de que solo la gente que forma parte de su red de contactos pueda ver la foto de perfil. Para ello, se debe ir a WhatsApp, luego entrar “Cuenta” y después a “Privacidad”. Dentro, se debe elegir la opción “Foto de perfil” y seleccionar “Mis contactos”.

De ese modo, con estos sencillos y rápidos pasos, la persona elegida ya no verá la foto de perfil porque no formará parte de los contactos. Lo mismo ocurrirá con las personas que tengan tu número y tú no lo sepas, pues en tu agenda no figurarán como ‘tus contactos'. ¿Te sirvió este truco? Mira más aquí.

