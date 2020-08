Toma nota. Este truco podría ser de mucha utilidad para ti en algún momento de tu vida. Famosa por ser una de las aplicaciones más populares de la última década, WhatsApp continúa innovándose para brindarle la mejor experiencia a sus usuarios. Por ello, en la siguiente nota te mostramos una nueva forma de reproducir tus audios evitando que otras personas escuchen lo que sea que te digan.

Así como lo lees. Para nadie es un secreto que muchas veces resulta incómodo tener que oír un audio en WhatsApp ante la presencia de familiares o amigos que nada tienen que ver con tu conversación, por lo que ahora hay una alternativa que estamos seguros cubrirá este déficit. Si bien es cierto que el truco es muy conocido, hay algunos usuarios que aún no saben de su existencia.

¿De qué va este truco? Pues no es nada del otro mundo en realidad. WhatsApp tiene una función que permite escuchar audios de forma privada sin que nadie más tenga porqué oír lo que te dicen. Es más, para esto ni siquiera tendrás que usar audífonos, pues sabemos que puede llegar a ser molesto en cierto punto y porque uno no siempre carga con auriculares a todas partes.

Ahora bien, para escuchar tus audios de manera privada lo único que deberás hacer es darle a la opción de reproducir y ponerte el celular en la oreja como si estuvieses en una llamada de teléfono. Automáticamente, WhatsApp detectará la situación con los sensores de luz y proximidad, y reproducirá el sonido por el altavoz de llamadas.

WhatsApp: así podrás escuchar audios sin que nadie espíe lo que te dicen. (Foto: Difusión)

¿Sencillo, no? Pues sí. Ahora olvídate de tener que preocuparte porque algún familiar escuche algo que no debería. En esta misma línea, cabe mencionar que WhatsApp reproducirá tus audios en un volumen correcto y solo tú escucharás el audio. ¿Te sirvió esta nota? Pues no dudes en compartirla con tus amigos más cercanos. Mira más trucos como este AQUÍ.

NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los iconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes. Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo.

Estos son los nuevos emojis que llegarán el 2020. (Foto: WhatsApp)

Unicode resaltó, además, que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que muchos estaban reclamando.

