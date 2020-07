Toma nota. Reconocida por todos los usuarios como la aplicación líder de mensajería instantánea, WhatsApp no deja de renovarse para mejorar la experiencia de su público. Por naturaleza, esta red social es una de las que más espacio consume en nuestros móviles, por lo que ahora te mostramos una forma rápida y sencilla de liberar tu almacenamiento sin tener que eliminar tu información más importante.

Ya sea por fotos o videos, a diario recibimos cientos de mensajes en WhatsApp que con el pasar del tiempo vuelven a la aplicación más pesada al punto de que llena nuestra memoria. Ante esto, muchos usuarios han optado por la clásica opción de ‘borrar datos’ para libertar su almacenamiento, aunque esto también significa perder material relevante para cada uno.

Sin embargo, hoy, en Depor.com, te contamos que esto ya no es necesario. Así como lees. Ya no tienes que ‘borrar datos’ de la aplicación y así perder toda tu información para liberar espacio, sino que -por el contrario- ahora WhatsApp te permite controlar qué archivos borrar y cuáles deseas mantener para hacer que la app no pese tanto.

¿Te interesaría aprender este tip? Pues no esperes más y vamos con toda la información. Y es que en su última versión beta, WhatsApp trajo una nueva opción para liberar espacio. Así, cuando queramos borrar fotos, videos, documentos, audios, contactos y más, ahora solo tenemos que seguir esta serie de pasos desde los ajustes de la aplicación.

Paso a paso: aprende a liberar espacio de WhatsApp de forma rápida y sencilla. (Foto: Xakata Android)

Tal y como se muestra en la imagen de arriba, podrás decidir que tipo de archivo borrar de tu WhatsApp pulsando en la ventana de ¨ajustes¨, luego en ¨datos y almacenamiento¨, y finalmente dándole un toque a la opción ¨uso de almacenamiento¨, donde luego se abrirá una ventana con todos nuestros chats y cuánto es que ocupa cada uno.

Una vez hecho esto, lo siguiente será pulsar sobre las conversaciones que más peso ocupen, a lo que aparecerá una nueva ventana con los archivos a liberar. Como bien se comentó en párrafos anteriores, estas son: imágenes, vídeos, GIFs, audios, documentos, localizaciones, contactos o mensajes. Ahora bien, a continuación solo depende de ti qué borrar.

Aprende a liberar espacio de WhatsApp de forma rápida y sencilla. (Foto: Xakata Android)

Así, ya seleccionado o deseleccionado (según sea el caso) aquellos archivos que quieras borrar, lo último por hacer es pulsar sobre la opción ¨eliminar mensajes¨, donde como podrás observar se aprecia tamaño que se liberará al borrar los archivos elegidos. Hecho esto no hay vuelta atrás, y tu WhatsApp irá reduciendo espacio en tu teléfono conforme vayas eliminando tus archivos de esta forma.

¿Te sirvió esta información? Mira más trucos de esta aplicación aquí.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Baile de mujer se hace viral por cómo terminó reto en la calle. (TikTok/Captura)