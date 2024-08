¿Alguna vez alguien te ha bloqueado en WhatsApp y te diste cuenta un tiempo después? A veces puede ser que esa persona no nos quiere en la app ni chatear con nosotros cuando no vemos su foto de perfil, Estados, ni siquiera su última hora de conexión. Si bien no tienes por qué preocuparte, existe un tutorial que debes probar para estar 100% seguro.

Con la finalidad de que no estés revisando uno por uno, hoy te brindo un truco para WhatsApp que te permitirá ver el listado completo de contactos que te han bloqueado. No tienes que instalar alguna aplicación de terceros ni tampoco bajar las engorrosas APK.

Todo se encuentra dentro de la aplicación perteneciente a Meta. Sin embargo, son pocos los usuarios que la han probado con éxito. Pero eso sí, trata de solo hacerlo con las personas que no muestran su foto de perfil o que no se vea su Info.

De lo contrario, si empleas este tutorial en gente que sí tiene una imagen, es posible que no te haya bloqueado y que, simplemente, no desea hablar en ese momento porque está ocupado o tiene una urgencia.

Sigue estos pasos para poder ver la lista de quién te ha bloqueado en WhatsApp y que funciona con éxito

Lo primero que debes hacer será actualizar la aplicación de WhatsApp. Puedes hacerlo tanto en tu dispositivo Android como en los iPhone. En el caso del primero solo recurre a Google Play, mientras que en el segundo anda a Apple Store.

Una vez descargada la última versión de la app, ingresa a los tres puntos de la esquina superior y anda a Ajustes o Configuración. Notarás una opción que dice “Lista de difusión”.

Pulsa en “Crear nueva lista”, y elige todos los contactos que posiblemente te hayan bloqueado. Cuando culmines, envíales un mensaje. Puede ser un simple “Hola”. Pasado unos minutos deberás ingresar nuevamente a esa “Lista de difusión” y presionar si una persona recibió el mensaje o no.

En el caso de que solo se haya quedado en un solo check y que no haya pasado a más, eso indica que ese usuario, amigo o compañero de trabajo, ha decidido bloquearte de WhatsApp por siempre.

Si tienes dudas sobre cómo identificar quién te ha bloqueado en WhatsApp, entonces sigue estos consejos

Chequea si se muestra su foto de perfil

Además, verifica si todavía puedes ver el apartado de Info de tu amigo

A continuación chequea si todavía visualizas la hora de conexión o el “En línea”.

Otro truco será colocarlo en un grupo. Si rebota, quiere decir que te ha bloqueado

