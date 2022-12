Estas son todas las versiones que ha desarrollado WhatsApp: la aplicación para celulares; WhatsApp Business (dirigido a los emprendedores); WhatsApp Desktop (programa compatible con las computadoras); y WhatsApp Web, una página exclusiva para los navegadores como: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc., en esta última versión ya se puede cambiar el idioma de toda la plataforma, ¿Quieres saber cómo hacerlo? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato. Toma nota.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que WhatsApp Web no tiene una herramienta directa para cambiar el idioma de la referida versión, no obstante, si quieres lograrlo debes seguir un proceso simple a través de la cuenta de WhatsApp que has registrado en el celular.

Te ofrecen más de 50 idiomas, entre los más comerciales puedes escoger el inglés, francés, alemán, portugués, etc., también hay otros menos comunes, como el húngaro, lituano, malayo, y diferentes alternativas.

La guía para cambiar el idioma de WhatsApp Web

Para realizar este truco no tendrás que descargar programas de terceros o extensiones que comprometan la privacidad de la información de tu cuenta, además, será imprescindible que tengas tu dispositivo móvil a la mano.

Primero, ingresa a WhatsApp Web haciendo clic en el siguiente enlace .

haciendo clic en el siguiente . Ahora, con tu celular iOS o Android escanea el código QR que aparece en la versión para navegadores, de esta manera podrás vincular tu cuenta. Abre WhatsApp > ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo”.

Vuelve a presionar sobre el ícono de los tres puntos.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y tocar en el apartado que dice “Idioma de la aplicación”.

Selecciona el idioma de tu preferencia, tienes más de 50 opciones.

Vuelve a WhatsApp Web y actualiza la página.

Automáticamente cambiará el idioma de la referida plataforma de mensajería.

¿Cómo saber cuál es el emoji de WhatsApp que más has utilizado en el 2022?

¿Eres de las personas que gusta utilizar WhatsApp? Una de las cosas que tiene la aplicación es que con esta puedes enviar todo tipo de archivos multimedia, no obstante, también están los divertidos emoticones. ¿Te gustaría saber cuál es el que más has utilizado en el 2022?