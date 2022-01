¿Tu mensaje no se ha enviado con la normalidad de siempre? Muchas veces WhatsApp tiende a presentar problemas en todo el mundo debido a que uno de los servidores de Meta ha afectado no solo a la app, sino también a Facebook e Instagram. Es por ello que hoy te daremos un truco para conocer si realmente no funciona en menos de un segundo.

No es necesario tener que instalar nada. Incluso en ella también puedes saber si otras redes como Instagram o Facebook caen. Recuerda que ante el fallo de un servidor, WhatsApp puede verse afectado, así que tómalo en cuenta y guárdalo en tus favoritos.

CÓMO SABER SI SE CAYÓ WHATSAPP HOY

Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp .

. Envía un mensaje y si este se queda con el ícono del reloj, asegúrate de que tengas cobertura a internet .

. En caso esté funcionando todo y no se mande tu mensaje, entonces has lo siguiente.

Ingresa a esta web de Meta.

El nombre completo es status.fb.com .

Esta es la página que te indica si realmente WhatsApp y las demás redes sociales se han caído en todo el mundo. (Foto: MAG)