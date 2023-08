Como se recuerda, para chatear con alguien por WhatsApp Messenger tienes que añadirlo como contacto desde la referida aplicación de mensajería o utilizando la agenda de tu dispositivo móvil, sin embargo, en WhatsApp Web todavía no puedes agregar a nadie, una desventaja sabiendo que la versión para navegadores funciona de manera independiente al smartphone gracias al despliegue del “modo multidispositivo”.

Supongamos que tu celular está inoperativo o cargando apagado, por fortuna no has cerrado sesión en WhatsApp Web, significa que todavía puedes utilizarlo, pero justo te envían el número de alguien para que le escribas, ¿Qué deberías hacer? en la plataforma web no es posible añadir a alguien.

Existen otro método para iniciar una nueva conversación con un contacto que todavía no has guardado en el teléfono, el cual no requiere de programas externos, no obstante, su proceso es bastante tedioso de realizar e incluso perderás mucho tiempo. En Depor te enseñaremos un truco totalmente diferente y efectivo, habilitarás un botón en WhatsApp Web para iniciar un chat con solo tener el número.

Así puedes habilitar el botón para chatear con un contacto no agregado en WhatsApp Web

Es importante mencionar que previamente tienes que descargar la extensión denominada “WA Web Plus”, la obtienes directamente a través de la Chrome Web Store de Google o haciendo clic en el siguiente enlace, el sitio es de Alphabet Inc., así que no te preocupes por la seguridad y privacidad de tus conversaciones.

Tras haber descargado la extensión, primero haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho del navegador.

Se desplegarán todas tus extensiones (en caso tengas más de una) > busca “WA Web Plus para WhatsApp” y presiona los tres puntos verticales del lado derecho.

Observarás diferentes opciones > aquí oprime en “Fijar” > arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal, escaneando el código QR.

de la manera normal, escaneando el código QR. Ahora, toca el ícono de la extensión y cuando veas las opciones marca la casilla que dice: “ Habilitar conversación con contacto no guardado ”.

”. Listo, acabas de habilitar el nuevo ícono en la interfaz principal de WhatsApp Web

Finalmente, apriétalo > agrega el número del otro usuario y pulsa en “Chat”.

Qué significa el número “9080″ en WhatsApp

Esto dependerá mucho de cuál es el contexto que usas en WhatApp.

Por ende, el número “9080″ puede significar algo totalmente distinto según cómo se desarrolla tu conversación.

El “9080″ en WhatsApp quiere decir “I want you with me”.

Por lo general se utiliza cuando tu pareja se encuentra a kilómetros de distancia.

También puede expresar algo así como “Te extraño”.

A diferencia de otras frases, los números que hay en el código no tiende a representar el total de palabras que existen en la pequeña oración.

De esa manera puedes decirle a tu pareja: “Es tiempo de que nos veamos 9080″ o “Mañana nos volveremos a encontrar 9080″.

Recuerda que si tu ‘media naranja’ desconoce estos códigos, lo mejor será explicarle con mayor detalle.