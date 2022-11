WhatsApp Web es una plataforma de mensajería instantánea que en los últimos meses ha sido excluida de las actualizaciones, ya que la última herramienta que añadieron en este servicio fueron las “Comunidades”, sin embargo, hay otras funciones que a pesar de tener tiempo han pasado totalmente desapercibidas, una de estas es el ícono de la pirámide invertida que se ubica encima de tus conversaciones, ¿Para qué sirve y cómo se utiliza? es algo que desde Depor lo explicaremos ahora mismo.

¿Qué hace el ícono de la “Pirámide invertida” de WhatsApp Web?

Cuando vinculas tu cuenta de WhatsApp en la versión para navegadores como: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc., verás la interfaz principal de WhatsApp Web, En la parte superior izquierda tu foto de perfil, a la derecha “Comunidades”, “Estados”, “Contactos” y los “Ajustes”, debajo tienes una barra de búsqueda y justo a la derecha el ícono de la pirámide invertida o la herramienta denominada “Filtro de chats no leídos”.

¿Para qué sirve este filtro? si lo presiona, automáticamente se organizarán las conversaciones que no has leído o decidiste ignorar, esto en orden de fecha por supuesto, arriba los más recientes y abajo los más antiguos, de esta forma sabrás a quién no le has contestado.

¿Cómo instalar WhatsApp Desktop Beta para Windows?

Como se recuerda, nosotros jamás te brindaremos enlaces peligrosos o de páginas web poco confiables, por ello, el link que adjuntaremos a continuación lo obtuvimos desde la misma página oficial de WhatsApp .

. No es recomendable descargarse las betas a través de páginas externas o desconocidas, ya que podrías instalar algún tipo de virus en tu ordenador.

Para descargar e instalar WhatsApp Desktop Beta en Windows, haz clic aquí .

en Windows, haz clic . Se instalará automáticamente, así que solo abre el archivo y escanea el código QR para vincular tu cuenta.

¿Cómo instalar WhatsApp Desktio Beta para MacOS?