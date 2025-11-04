Interbank presenta su nueva funcionalidad para pagar por WhatsApp. Es el primer asistente conversacional inteligente de un banco en Perú, el cual permite realizar transferencias y pagos de manera fácil, rápida y segura, directamente desde el aplicativo.
“Pásale 20 soles a Carlos para el almuerzo” o “Plineale 15 soles al Yape de Jimena” serán algunas de las instrucciones de pago que podrás realizar de forma habitual, ya sea escribiendo o con un mensaje de voz, gracias a que Plin WhatsApp lo entenderá y ejecutará la orden al instante y de manera segura.
“Esta innovación en pagos se da donde ya están las personas. Hoy, los peruanos no solo conversan en WhatsApp, también coordinan gastos, cobran y envían comprobantes. Con Plin WhatsApp de Interbank, eliminamos el paso intermedio de salir del chat para pagar, integrando la transacción de forma fluida y segura en la conversación”, señaló Alex Woodman, Vicepresidente de Banca Retail de Interbank.
“En Interbank buscamos hacerles la vida más fácil a nuestros clientes y ahorrarles tiempo”, añadió.
¿Cómo funciona?
- Afiliación simple: Los clientes deben activar el servicio una sola vez desde su Interbank APP, donde además crearán una clave secreta para realizar los pagos.
- Chat directo: Al activarse, se abre automáticamente un chat con el contacto “Plin WhatsApp” de Interbank.
- Plinear es chatear: Solo es necesario escribir o enviar un audio en el chat con la instrucción de pago. El asistente inteligente entiende diferentes formas de pedirlo.
- Múltiples opciones: Se puede pagar escribiendo el nombre de un contacto favorito, compartiendo un contacto de la agenda o digitando un número de celular.
- Rápido, gratis y para todos: El pago se realiza de manera inmediata, gratuita y se puede realizar pagos a contactos de Plin, de Yape o cualquier billetera afiliada.
- ¿Cuánto puedo plinear?: Puedes transferir hasta S/100 por transacción.
Beneficios clave que marcan la diferencia
- Seguro: Todas las operaciones requieren la clave de la aplicación para confirmarse.
- Universal: Permite enviar dinero a cualquier billetera digital del país (Plin, Yape, Agora, etc.).
- Conveniencia: Pagas sin salir de WhatsApp, la aplicación que usas todo el día, te entrega la constancia de pago dentro de la misma conversación.
- Inteligente y ágil: Próximamente, podrá leer QR y boletas de pago desde una imagen y también dividir cuentas antes de hacer el pago.
- Flexibilidad: Acepta instrucciones por texto y por voz.
Con el lanzamiento de Plin WhatsApp, Interbank continúa marcando hitos en la evolución de los pagos digitales en el Perú, ofreciendo soluciones que se adaptan a los hábitos y necesidades de sus clientes, acompañándolos a alcanzar sus sueños hoy.