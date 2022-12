Echemos un vistazo al Xiaomi 12T Pro. La presentación es Silver, tiene 205 gramos de peso, es resistente al polvo y salpicaduras con IP53 y tiene unas dimensiones de 163.1 x 75.9 x 8.6 milímetros. El acabado es bastante premium, las huellas no se quedan grabadas, no resbala de las manos y se siente sólido a pesar del marco de plástico. Al menos los bíseles son agradables al tacto. En la parte trasera, está la caja de las cámaras principales y debo decir que me es un tanto exagerado el tamaño. Puedes ver cómo es que sobresale de la superficie y puede resultar incómodo si sueles guardar el móvil en el bolsillo del pantalón.

Entre otros detalles, el teléfono tiene puerto USB-C, Dual SIM, sonido estéreo Harman / Kardon y lector de huella por debajo de la pantalla. Por si te lo preguntas, no viene con puerto Jack.

La pantalla del Xiaomi 12T Pro es AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución 2710 x 1220 píxeles. El panel Gorilla Glass 5 también soporta HDR10+, tiene una densidad de 446 ppi y ocupa el 86.7% del cuerpo del celular. No hay olvidar que alcanza una tasa de refresco de 120 HZ, viene con Dolby Vision y llega a picos de 900 nits de brillo. En cuestión de software, está Modo Oscuro, Modo lectura, Paleta de colores y algo interesante llamado Motor de imágenes AI, donde podrás mejorar la resolución, el HDR y MEMC de los videos.

Acerca del rendimiento, el procesador es Snapdragon 8+ Gen 1 con 8GB de RAM más otras 3GB por expansión de memoria y 256GB de almacenamiento. El sistema operativo es Android 12 con capa de personalización MIUI 13, mientras el GPU es Adreno 730. La batería es de 5000 mAh con carga rápida de 120W. Podrás llegar de 0 a 100% en aproximadamente 20 minutos.

En cuestión de la cámara trasera, el sensor principal es de 200 MP, el gran angular de 8MP y el macro de 2MP. Por su parte, la selfie es de 20 MP. En cuestión de video, puedes grabar hasta 8K a 24 FPS. Aquí puedes ver algunas fotos que he tomado y destaco el equilibrio de tonos, contrastes y detalles cuando tomas fotos con buena luz. Caso contrario, el sensor tiende a palidecer la imagen pero reduce el ruido y casi ni necesité del Modo Noche. El efecto bokeh me convence pero recomiendo no abusar del desenfoque porque se siente muy artificial aunque haga bien el recorte. Al hacer todo el zoom, la imagen me pareció algo lavada pero aceptable. El problema lo tuve con el gran angular, porque si bien el ángulo de visualización sí convence, los detalles quedan lavados incluso con buena luz.

También hay que destacar los modos Vlog y Efectos de película que sirven para tener transiciones y efectos visuales en tus videos. Lo mejor es que ya toda la edición puedes hacerla en el mismo teléfono. El Video Dual para usar las dos cámaras traseras al mismo tiempo, Clonar para hacer que aparezcas más de una vez en una foto y Macro para hacer imáges de super cerca.

Para que tengas una mejor idea de qué tan bueno es el equipo, comparto los resultados de los principales benchmark para que hagas tus comparaciones.

XIAOMI 12T PRO | Así rinde el equipo al jugar

Quiero aprovechar en hacer mención al Game Turbo, un espacio en el que puedes gestionar el rendimiento del equipo a máxima calidad y habilitar el modo Pro para la sensibilidad de la pantalla. También puedes gestionar más opciones desde el mismo juego.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.