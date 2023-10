Buenas y malas noticias para los usuarios de Xiaomi. La marca de origen chino acaba de anunciar el despliegue oficial de su nueva capa de personalización HyperOS, el sistema operativo que reemplazará a MIUI en las próximas actualizaciones, ¿Quieres saber si tu teléfono será compatible con este software? en Depor te brindaremos todos los detalles a continuación.

HyperOS no solo será compatible con los celulares, también se utilizará para todo el ecosistema de dispositivos IoT de Xiaomi, como por ejemplo: relojes inteligentes, tabletas e incluso vehículos, etc., el objetivo de la firma china siempre fue unificar los productos que vende con un solo software.

Es necesario aclarar que HyperOS todavía no se ha desarrollado por completo, pues crear un software para todos los dispositivos de la empresa no es una tarea sencilla, de hecho le ha tomado más de siete años en llegar a la etapa final; además, todavía no hay fecha exacta de actualización.

Listado de móviles Xiaomi que migrarán a HyperOS