El Redmi Watch 2 Lite tiene más de 100 modos de ejercicios, pero -al igual que Huawei Watch GT 3- no es que cada modo tenga un registro específico para la actividad. Hay modos más completos que otros, así que dependerá para qué lo quieres. Al menos la variedad hace que puedas llevar un buen registro de las actividades en el sistema que podrás revisar después en el celular.

Un dato importante es que el reloj cuenta con GPS integrado, por lo que no es necesario correr con el teléfono para registrar tu ubicación en Google Maps. El sistema sí demora un poco en ubicarte, pero puedes aprovechar ese tiempo en calentar.

“Correr al aire libre” permite al usuario setear los objetivos, como calorías, distancia, tiempo, o correr a tus anchas con “Objetivo abierto”. De ahí tenemos alertas basadas en el tiempo y la distancia, y las pausas automáticas para que corras sin preocupaciones.

“Ciclismo al aire libre” tiene las mismas configuraciones y “Natación en aguas abiertas” solo cuenta con el seteo de objetivos.

Ahora veamos los datos que registra el sistema. “Ciclismo al aire libre” marca el tiempo; la distancia; las calorías quemadas; la velocidad; el ritmo promedio; y las gráficas de lo anterior más el ritmo cardíaco con cinco zonas de exigencia.

“Correr al aire libre” tiene lo mismo más la cantidad de pasos en total, el promedio por minuto y la zancada. “Natación en aguas abiertos” repite la fórmula de andar en bici, pero añade el ritmo de las brazadas, el rendimiento con el índice SWOLF y las gráficas correspondientes.

Un dato interesante es que el reloj también ofrece información sobre las condiciones climáticas como temperatura, la humedad, el viento y la radiación UV.

REDMI WATCH 2 LITE | Pantalla y rendimiento

La pantalla del Redmi Watch 2 Lite es de 1.55 pulgadas con 320 x 360 píxeles de resolución. El nivel de brillo es aceptable, aunque no es automático. El diseño de las herramientas son minimalistas y necesitarás un poco de memoria para recordar qué hace cada una. El tamaño de las letras y su distribución están bien logrados, aunque el desplazamiento me resulta incómodo. Podrás notar cómo la pantalla se acomoda milisegundos después del contacto, por lo que da la sensación de lentitud. Ojo que esto no se debe a la pantalla en sí, sino a la potencia del hardware.

Otra cosa que agregar es la personalización con las carátulas que puedes descargar en la aplicación Xiaomi Wear. Hay para todos los gustos, unas más interactivas que otras y la oferta sí es convence. También puedes personalizar la distribución en parrilla 3x3 o en una lista.

Sobre el rendimiento, Redmi Watch 2 Lite cuenta con Bluetooth 5.0 y es compatible con iOS 10 o superior y Android 6.0 o superior. El sistema es RTOS (Real Time Operating System), por lo que no podrás añadir aplicaciones de terceros. Solo podrás leer las notificaciones y no responderlas, ni si quiera con textos predeterminados. En el caso de llamadas, podrás recibirlas y colgarlas desde la muñeca, pero no podrás responder porque el reloj no viene con micrófono o altavoz.

