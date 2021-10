Amado por muchos y odiado por millones... YouTube decidió acabar con los YouTube Rewind, videos recopilatorios anuales en los que aparecían las mayores estrellas de la plataforma. ¿La razón? El desastre que fue la edición de 2018, convirtiéndose en el video con más dislikes de la plataforma, y las intenciones de YouTube por hacer algo más interactivo.

“Gracias a todos los creadores involucrados en Rewind”, escribió la cuenta de YouTube Creators en Twitter. “Estaremos [emoji de ojos] a vuestros Rewinds mientras enfocamos nuestras energías en celebrarlos a ustedesy a las tendencias que hacen que YouTube sea [emoji de fuego] con un tipo de experiencia renovada y diferente. ¡Estén atentos!”.

En unas declaraciones para Tubefilter, un portavoz de YouTube señaló que la compañía no abandonará por completo las recopilaciones de fin de año. La plataforma seguirá produciendo listas de tendencias anuales e introducirá una nueva “experiencia interactiva global” sin precisar en más detalles del proyecto.

YOUTUBE REWIND 2018 | Video original

YouTube Rewind 2018 es el vídeo con más dislikes (19,56 millones), superando el récord de la canción Baby de Justin Bieber. Las cosas no fueron mejores para el YouTube Rewind 2019 al convertirse en el tercer video no musical con más dislikes de la historia de YouTube (9,53 millones). Por si se lo preguntan, en 2020 no hubo Rewind.

Así las cosas, YouTube ha decido acabar con el proyecto que ya estaba de capa caída hace algunos años. Habrá que esperar a los próximos anuncios para saber de qué se trata la “experiencia interactiva”. Mientras tanto, hora de despedirse de los Rewind y dejar ese dislike al 2018 si es que no lo has hecho.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.