YouTube es una caja de sorpresas. Sucede que han encontrado varios videos de publicidad de diamantes que esconden material pornográfico, algo que está estrictamente prohibido en la plataforma de videos.



Según la página The Verge , los videos softporn de origen asiático llevan títulos como “Best Diamonds in the Sky” , “Jewelry of life” , “Diamond of God” , “Life insurance” o “Best Motor Yacht” . Todos ellos están precedidos por falsos anuncios publicitarios para luego dar paso a las chicas asiáticas desnudándose.



Cabe precisar que el softporn no es "porno en sí" , porque no hay desnudez explícita sino primeros planos de pechos y nalgas.



Los videos han sido publicados de manera sistemática en canales que tienen muy pocos suscriptores, pero miles de visualizaciones.



Luego de la publicación de The Verge , algunos videos han sido eliminados por YouTube , pero aún hay muchos otros esparcidos por la plataforma.



¿Será acaso el trabajo de una comunidad online? Parece que será otro misterio de Internet.