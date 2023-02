YouTube eliminó el indicador de ‘dislikes’ en noviembre de 2021, luego de muchos meses de pruebas en ciertas cuentas. Desde ahora, todos los usuarios solo podrán ver el botón, pero no el contador para saber si un video es malo o simplemente no es del agrado de la mayoría.

Solamente el creador del contenido es capaz de ver la diferencia de ‘likes’ y ‘dislikes’ en una publicación. Esta es una aproximación muy diferente a las reacciones de Facebook o Instagram. Estas dos aplicaciones mencionadas cuentan con varios emojis para reaccionar y se puede ver quiénes dan su voto.

¿Cómo volver a ver el contador de ‘dislikes’ en YouTube?

Pese a que se trata de un cambio definitivo en YouTube, la información de los ‘dislikes’ sigue allí, solo que oculta. Para poder volver a verlos, solo es necesario contar con Google Chrome o algún navegador que permita instalar extensiones.

Ten en cuenta que sirve solo para las versiones de Chrome que aceptan extensiones, es posible que en algunos aparatos móviles no sea posible. Tampoco se pueden ver los ‘dislikes’ en la aplicación de Google Play o App Store de iOS.

Deberás visitar el portal web Chrome Web Store, en donde encontrarás una larga lista de extensiones que puedes añadir a las diferentes páginas por las que navegas, como correctores de estilo o inclusive un análisis SEO del portal.

Pon en el buscador “Return YouTube Dislike” y dale a instalar. Seguidamente, deberás actualizar las pestañas de YouTube para comenzar a ver el número de ‘dislikes’ de los videos.

“Esta extensión tiene como objetivo restaurar el poder de los usuarios mediante el uso de una combinación de datos archivados de Me gusta y No me gusta, así como los Me gusta y No me gusta hechos por los usuarios de la extensión para mostrar las calificaciones más precisas”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.